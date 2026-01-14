Revelan análisis del Departamento de Justicia sobre la legalidad de la captura de Nicolás Maduro

La Captura de Nicolás Maduro: Revelaciones del Memorando del Departamento de Justicia de EE.UU.

El 3 de enero pasado, Nicolás Maduro fue detenido en Caracas y trasladado a Nueva York, un acontecimiento que ha despertado controversia y especulaciones. Ahora, un memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela detalles cruciales sobre las condiciones que hicieron posible esta operación.

Un documento fechado el 23 de diciembre de 2025, justo once días antes de la captura, señala que el presidente podía autorizar una acción militar limitada en Venezuela, siempre que se establecieran las condiciones necesarias. Según este análisis, dicha operación no infringiría la Constitución ni el derecho internacional.

Evaluación Legal de la Operación

Autorización Presidencial y Fundamentos Jurídicos

El memorando, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC), argumenta que el presidente tiene suficiente fundamento legal para realizar un uso restringido de las fuerzas militares con el objetivo de detener y trasladar a Maduro a EE.UU. para su procesamiento judicial. El informe aclara que esta acción no constituye una declaración de guerra.

"No todo uso de la fuerza militar implica una guerra en el sentido constitucional", enfatiza el documento.

Condiciones para la Intervención

El informe establece que la decisión de llevar a cabo la intervención no requería aprobación del Congreso, siempre que el presidente considerara que Maduro representaba una amenaza directa a los intereses estadounidenses. La intervencion debía ser encuadrada como apoyo a la aplicación de la ley, no como una invasión.

Detalles Tácticos del Plan

Estrategia de Captura

La OLC detalla un plan operativo que incluiría un asalto a Fuerte Tiuna, el complejo militar donde se refugia Maduro en Caracas. El informe sugiere el uso de fuerzas especiales, apoyo aéreo y medidas de sabotaje para maximizar la eficacia y minimizar riesgos.

"La operación debe estar diseñada para capturar a Maduro, no para matarlo", sostiene el memorando.

Consideraciones de Riesgo

Sin embargo, el informe no ignora los riesgos potenciales. Se advierte de la posibilidad de represalias por parte de Maduro o sus aliados, así como de las complicaciones políticas que podrían surgir tras la operación. El potencial de una escalada violenta también se menciona con preocupación.

Marco Legal y Consecuencias

El documento aclara que la legalidad de la operación dependería de que se mantuviera dentro de ciertos límites. La OLC establece que, aunque se podría autorizar la acción, esto no exime de las posibles repercusiones políticas y diplomáticas a nivel internacional.

La Decisión Final de Trump

El 3 de enero, sólo once días después de enviar este análisis, Donald Trump dio luz verde para la captura de Nicolás Maduro. Esta decisión se tomó sin la intervención de organismos internacionales, lo que ha generado un amplio debate sobre las implicaciones de dicha acción.