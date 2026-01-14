Australia en Vivo: Hackeo de Datos en Escuelas Públicas de Victoria y Defensa del Premier de SA ante Críticas a Randa Abdel-Fattah

La reciente filtración de datos personales de estudiantes de escuelas públicas en Victoria ha conmocionado a la comunidad educativa. Este hecho se confirma como resultado de un ciberataque que ya está bajo investigación.

Detalles del Ciberataque

El Departamento de Educación de Victoria ha declarado que esta brecha de seguridad ocurrió a través de la red de una escuela, donde un atacante externo pudo acceder a información crucial. Los datos comprometidos incluyen nombres, direcciones de correo electrónico, nombres de escuelas, niveles educativos y contraseñas encriptadas.

Respuesta del Gobierno

Un portavoz del departamento ha manifestado que están colaborando con expertos en ciberseguridad y varias agencias gubernamentales para esclarecer los hechos y poner en marcha las medidas necesarias. La comunicación con las instituciones educativas es una prioridad para evitar que este incidente afecte el inicio del ciclo escolar 2026.

“La seguridad y la privacidad de nuestros estudiantes son primordiales. Hemos identificado el punto de la brecha y hemos implementado salvaguardias, incluyendo la desactivación temporal de sistemas para evitar el acceso no autorizado a más datos”, aseguró el portavoz. Hasta el momento, no hay evidencia de que la información robada haya sido divulgada o compartida con terceros.

Implicaciones del Incidente

Este incidente ya ha sido reportado a las autoridades federales pertinentes, lo que refuerza la gravedad de la situación. Se espera que las investigaciones revelen más detalles sobre cómo se produjo el ataque y las medidas a tomar para prevenir futuros incidentes.