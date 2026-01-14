Controversia por las denuncias de agresiones sexuales contra Julio Iglesias

El icónico cantante español Julio Iglesias enfrenta serias acusaciones de agresiones sexuales y acoso laboral que han captado la atención mundial. Las revelaciones sobre su conducta en 2021 han dado lugar a una investigación judicial en España.

Controversia en el Entorno Laboral

Las denuncias provienen de dos mujeres que trabajaron para Iglesias en el Caribe. Una de ellas se desempeñaba como trabajadora del hogar y la otra como fisioterapeuta. Ambas han compartido sus experiencias de hostigamiento y abuso de poder durante su tiempo en las residencias del artista.

Relatos de Hostigamiento y Control

Los testimonios indican que las mujeres vivieron situaciones de acoso, incluyendo tocamientos no consentidos y un ambiente laboral tenso marcado por la intimidación. Así lo relataron en sus denuncias, lo cual ha generado indignación y debate en redes sociales y medios de comunicación.

Condiciones Laborales Abusivas

Las denunciantes aseguran que Iglesias les impuso condiciones abusivas, como la obligatoriedad de someterse a pruebas de VIH y embarazo para poder continuar con sus empleos. Este tipo de exigencias fue catalogado como inapropiado y fuera de lugar en un contexto laboral estándar.

Investigación Judicial en Curso

Tras la presentación formal de los testimonios, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha iniciado las diligencias correspondientes para investigar si se debe proceder con una acción penal. Este proceso es particularmente complejo, dado que los incidentes habrían ocurrido fuera del territorio español.

Reacción Pública y Presunto Inocente

La ausencia de declaraciones oficiales extensas por parte de Iglesias ha alimentado la discusión pública. Mientras algunos abogan por una investigación rigurosa, otros piden que se respete la presunción de inocencia del artista, en un contexto mediático cargado de opiniones encontradas.