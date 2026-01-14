Industria: Uso de capacidad instalada alcanza mínimo de ocho meses en noviembre

La Industria Argentina en Números: Capacidad Instalada Cae al 57,7% en Noviembre de 2025

La industria argentina atraviesa un momento crítico: la capacidad instalada se ha reducido notablemente, marcando niveles preocupantes en varios sectores económicos. Descubre qué áreas son las más afectadas y cuáles se destacan en este panorama desalentador.

La Realidad de la Capacidad Instalada en Noviembre

Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la capacidad instalada de la industria se situó en un 57,7% durante noviembre de 2025. Esta cifra representa una notable caída desde el 62,3% del mismo mes del año anterior y se convierte en el menor porcentaje registrado desde marzo de 2025, cuando alcanzó un 54,4%.

Sectores en Crisis y en Crecimiento

El sector textil se revela como uno de los más golpeados, con una utilización por debajo del 30%. En cambio, el sector más sólido fue la refinación de petróleo, alcanzando un destacado 86,5%.

Desglose de la Utilización por Sectores

Varios sectores superaron el promedio general, destacándose:

Refinación de petróleo: 86,5%

86,5% Industrias metálicas básicas: 73,3%

73,3% Papel y cartón: 71,2%

71,2% Productos alimenticios y bebidas: 64,2%

64,2% Productos minerales no metálicos: 58,2%

58,2% Sustancias y productos químicos: 57,8%

Sin embargo, otros sectores se enfrentan a desafíos mayores:

Edición e impresión: 50,6%

50,6% Industria automotriz: 46,3%

46,3% Productos del tabaco: 44,9%

44,9% Productos de caucho y plástico: 41%

41% Metal mecánica (excepto automotores): 39,9%

39,9% Textiles: 29,2%

Análisis de la Situación Actual

Desde el Centro de Estudios Económicos y Proyecciones (CEPEC), comentaron que «los datos de noviembre refuerzan la señal de enfriamiento de la actividad industrial en el tramo final de 2025». Esta caída, tanto mensual como interanual, sugiere que la industria sigue operando muy por debajo de su capacidad máxima, lo cual afecta las proyecciones de inversión y empleo en el corto plazo.

Comparativa con Noviembre de 2024

En comparación con noviembre de 2024, la metalmecánica (excepto automotores) ha descendido al 39,9% desde un 50,0%, mientras que la industria automotriz apenas alcanza el 46,3%, menospreciando la marca de un 64,7% del año anterior. Este descenso está vinculado a la menor producción de vehículos.

Más allá de eso, los productos alimenticios y bebidas también reflejan una contracción, con un uso de la capacidad instalada del 64,2%, en comparación con el 66,9% de noviembre de 2024, impulsada por la disminución en la elaboración de bebidas y carne.

Finalmente, el sector textil, con un notable descenso al 29,2% desde el 48,2%, enfrenta problemas serios en la producción de tejidos y hilados de algodón, con caídas del 43,9% y 37,1%, respectivamente. Asimismo, los productos de caucho y plástico, con un 41,0%, presentan un descenso frente al 46,8% del año anterior.