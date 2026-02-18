Desalojo en FATE: Trabajadores exigen reabrir la fábrica antes de abandonar el predio

Un juez ha ordenado el desalojo del predio de Fate en San Fernando, donde los trabajadores despedidos llevan a cabo un acampe. A pesar de la orden, los empleados afirman que permanecerán allí hasta que se reabra la planta.

La decisión judicial, comunicada a última hora de este miércoles, exige el desalojo del inmueble ubicado en Almte. Blanco Encalada 3003, Virreyes, y su restitución a los titulares, aunque se mantiene el derecho a huelga de los trabajadores.

Conflicto en Aumento a Pesar de la Conciliación Obligatoria

El conflicto laboral se intensifica, a pesar de que el Gobierno había implementado previamente la conciliación obligatoria. La audiencia derivó en un cuarto intermedio, mientras que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), Alejandro Crespo, indicó que los trabajadores continuarán en su lugar de trabajo hasta conseguir una solución.

Manifestantes en el techo de la planta de Fate Martín Cossarini

La Protesta Bajo el Agobiante Calor

En la fábrica de Fate, ubicada en San Fernando, un grupo de trabajadores se moviliza en contra del cierre de las instalaciones, anunciado esta mañana. Más de 30 empleados y delegados gremiales exigen justicia, mientras buscan refugio del calor extremo.

Desalojo y Resistencia

La movilización se intensificó tras el anuncio del cierre y los despidos de 920 empleados. Al no poder ingresar a la fábrica, los trabajadores cortaron el alambrado, convirtiendo ese espacio en un punto de entrada y salida para la manifestación. La llegada de fuerzas policiales aumentó la tensión, y se reportaron incidentes de represión.

Protesta de trabajadores de Fate



El Mensaje de Esperanza en el Techo

Desde el techo de la fábrica, los trabajadores afirmaron que “Fate no tiene ninguna crisis”, y que permanecerán allí hasta obtener una respuesta satisfactoria sobre sus empleos. La tensión se incrementó cuando se escuchó un grito pidiendo que todos ingresen a la fábrica para defender sus puestos ante una posible reforma laboral.

Alejandro Crespo: Vocero de la Lucha

El líder del Sutna, Alejandro Crespo, se dirigió al público con un llamado claro: “Vamos a defender nuestros puestos de trabajo”. La conciliación obligatoria no cambia la situación actual, y los trabajadores se mantienen firmes en su demanda por la reapertura de la planta.

Un Futuro Incierto

Ante una situación de extrema incertidumbre, los trabajadores esperan respuestas sobre su futuro. Cristian, un empleado con 14 años en la fábrica, expresó su preocupación respecto a la falta de comunicación de la empresa: “No sabemos qué va a pasar. Mañana venimos y no sabemos si vamos a poder entrar o si la fábrica estará cerrada para siempre”.

Manifestación en la planta de Fate Pilar Camacho

Cierre y Reubicación: Desafíos Futuros

Con un aviso de despido claro, la empresa mencionó que enfrenta una “severa crisis económica” que afecta su operativa. Mientras los trabajadores esperan una solución, el clima de tensión y preocupación se siente en cada rincón del predio, donde las conversaciones giran en torno a las familias y el futuro.