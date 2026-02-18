Linda Burney se une a la Junta de UTS para impulsar la participación aborigen

Linda Burney asume un nuevo desafío en la Universidad de Tecnología de Sydney

Tras dejar el Parlamento federal, Linda Burney se une a la junta directiva de la Universidad de Tecnología de Sydney (UTS), un movimiento que busca fortalecer la confianza en esta institución educativa en plena reestructuración.

Linda Burney, trailblazer y primera mujer aborigen en el Parlamento federal, ha sido nombrada para su primer cargo público después de una carrera política de más de dos décadas. Burney, quien fue la ministra de Asuntos Indígenas hasta mediados de 2024, dejó su puesto tras la fallida consulta popular sobre la representación indígena en el Parlamento. A pesar de los desafíos, ella ha expresado su deseo de impulsar la equidad en la educación superior.

Un legado en la educación

Originaria del pueblo Wiradjuri, Burney se ha mantenido comprometida con la educación desde la década de los 70, cuando enseñó en escuelas públicas en los suburbios occidentales de Sídney. Ella describe esta experiencia como fundamental para su crecimiento personal y profesional.

“He aprendido más de mis alumnos de lo que ellos han aprendido de mí”, reflexiona. “El impacto que puedes tener en sus vidas es invaluable, y siempre recordaré a mis estudiantes y nuestra conexión.”

Compromiso con la diversidad

Un tema central en su nuevo rol será abordar la inequidad en el acceso a la educación superior para los pueblos indígenas. UTS se ha fijado metas ambiciosas para aumentar la participación y empleo indígena en sus filas. Actualmente, solo el 2.2% de su personal y el 1.09% de sus estudiantes son indígenas, una situación que Burney está decidida a cambiar.

Desafíos en UTS

A pesar de su nombramiento, Burney llega en un momento complicado para la universidad. Recientemente, la UTS anunció una posible reducción de personal en un contexto de reestructuración. Los recortes han generado preocupación entre la comunidad educativa y la oposición de los sindicatos.

Steve Whan, ministro de Habilidades y Educación Terciaria de Nueva Gales del Sur, destaca la experiencia de Burney en la promoción de la educación indígena y cree que su perspectiva aportará un cambio significativo a la junta directiva en esta etapa crítica.

Una voz para el cambio

Durante su carrera, Burney también fue pionera en la creación de la primera política de educación indígena en Australia, lo que marcó un paso importante para la inclusión de la historia y cultura aborigen en el currículo educativo. Su misión es alcanzar la equidad y promover una fuerte perspectiva indígena en la educación, especialmente en campos como la enfermería y la enseñanza.

La importancia del compromiso educativo

Whan resalta que este es un momento crucial para el sector universitario y que nuevas ideas son necesarias para enfrentar los problemas financieros que muchas instituciones enfrentan. “Es esencial que valoramos el papel de las instituciones educativas como pilares de nuestra sociedad”, sostiene Whan.

Con este nuevo desafío, Linda Burney demuestra que su compromiso con la educación y los derechos de los pueblos indígenas continúa firme, y su liderazgo en UTS será crucial para el futuro de la universidad y sus estudiantes.