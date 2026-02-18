El Gobierno presiona a La Fraternidad y UTA para evitar el paro de este jueves

El clima se calienta en el ámbito laboral argentino. Este jueves 19, los gremios de transporte confirmaron su adhesión al paro de 24 horas convocado por la CGT. El gobierno, en un intento por frenar la medida, intimó a los sindicatos a no participar, alegando una conciliación obligatoria vigente.

La situación se complica para el Gobierno nacional tras el respaldo de los gremios de La Fraternidad (trenes) y la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) (colectivos) al paro. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la huelga podría ser considerada un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria, arriesgando la personería de los sindicatos.

Un Contexto de Tensión Laboral

El anuncio del paro se produce en un clima áspero, especialmente tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, que ya genera preocupación en diversos sectores. La CGT mostró su apoyo a la huelga ante la inminente discusión de esta reforma en la Cámara de Diputados, lo que suma presión al Gobierno en un momento delicado.

A pesar de los intentos oficiales por contener la situación, como la reciente conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo tras una convocatoria de protesta el 5 de febrero, los sindicatos se muestran firmes en su postura. De hecho, el Gobierno intenta hacer uso de la legislación vigente para impedir que La Fraternidad desarrolle su medida de fuerza.

Los Gremios se Preparan para la Protesta

En el caso de la UTA, la conciliación obligatoria es más reciente, establecida el 11 de febrero. Sin embargo, los colectiveros, al igual que los ferroviarios, se manifestaron en contra de lo que consideran un ataque a los derechos laborales. Afirman que la reforma laboral representa un retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores.

Roberto Fernández, líder de la UTA, destacó la importancia de la huelga como una defensa colectiva frente al ajuste que está sufriendo el sector. Los gremios argumentan que la caída del salario real y la precarización laboral son motivos más que suficientes para llevar adelante sus reclamos.

Las Críticas a la Legislación Vigente

Desde el gremio de trenes, Omar Maturano arremetió contra los legisladores, catalogándolos como «traidores a la patria». Según declara, muchos de ellos no representan los intereses de los trabajadores, sino de sus propios intereses empresariales. Esto refleja la división y descontento que existe en torno a las decisiones políticas que afectan al sector.

Con la inminente llegada del paro, se prevé que el tráfico de trenes y colectivos en todo el país se vea gravemente afectado, generando un desafío adicional para el Gobierno en un contexto ya complejo.