Desaparece buceando en Puerto Madryn: Quién es Sofía Devries

Desaparición en el Mar: Busca Intensificada para Encontrar a Sofía Devries en Puerto Madryn

La joven buceadora de 23 años desapareció mientras se sumergía en las aguas de Puerto Madryn. Las autoridades han activado un operativo de búsqueda que avanza con nuevas tecnologías.

La comunidad de Puerto Madryn se encuentra en estado de alerta tras la desaparición de Sofía Devries, una joven de 23 años que se encontraba buceando el pasado lunes. Sofía posee un perfil activo en redes sociales, donde comparte su pasión por el buceo y viajes, y cuenta con más de 6.400 seguidores en Instagram.

Un Accidente Trágico en el Agua

Sofía, originaria de Moreno, había viajado a la ciudad costera junto a su pareja, Leonardo Alonso, para certificar un curso de buceo. “Sofía es mi mujer, mi compañera. Tuvimos un accidente bajo el agua y no la hemos encontrado desde entonces. Estoy desesperado por hallarla”, comentó Leonardo en un emotivo post en sus redes sociales. Leonardo también ha expresado su frustración hacia la fiscal a cargo, María Angélica Carcano, denunciando la falta de apoyo y comprensión por parte de las autoridades. “Hay cero asistencia y cero empatía”, agregó, refiriéndose a una solicitud de la fiscal para que no abandonen la ciudad en un momento tan crítico.

La Investigación Avanza

La causa ha sido traspasada a la fiscal María Eugenia Vottero, quien ahora lidera las acciones. Mientras tanto, Prefectura Naval Argentina ha intensificado la búsqueda, incorporando tecnologías avanzadas para rastrear la zona donde ocurrió el incidente. Testigos han declarado que Sofía se encontraba a 25 metros de profundidad cuando sufrió un problema que le impidió ascender. Los intentos por localizarla han sido infructuosos hasta el momento, elevando la preocupación de su familia y amigos.

Operativo de Búsqueda

En las primeras horas del martes, el buque SB-15 «Tango», equipado para operar en condiciones de baja visibilidad y corrientes fuertes, se unió al equipo de búsqueda. Además, se cuentan con la participación de guardacostas y buzos tácticos en la zona. A pesar de los esfuerzos, Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura, ha declarado que las probabilidades de encontrar a Sofía con vida son “nulas”, dada la profundidad en la que se encontraba.

Un Referente en Redes Sociales

En su perfil de LinkedIn, Sofía se define como “fundamentalista de la comunicación creativa, atrevida y auténtica”, y resalta su experiencia en gestión de proyectos de comunicación, social media y producción audiovisual. Sus redes también reflejan su pasión por el buceo y el maquillaje, mostrando su faceta como modelo y viajera.

Investigación sobre Negligencia