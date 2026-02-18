Incremento del 31% en Tarifas de Colectivos en AMBA: Afecta a 104 Líneas

Aumenta el Pasaje de Colectivos en el AMBA: Ahora Costará un 31% Más

Desde el miércoles 18 de febrero, los pasajeros de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentarán un aumento del 31% en las tarifas. Esta medida afecta a 104 líneas de jurisdicción nacional, marcando un cambio significativo en el costo diario del transporte público.

La Secretaría de Transporte de la Nación fue la encargada de oficializar esta nueva tarifa, que busca ajustar los subsidios que recibe el sistema y cubrir el incremento de los costos operativos, incluidos combustibles y salarios.

Detalles del Aumento Tarifario

Los nuevos precios serán aplicables a los colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano. En este contexto, el sector empresarial ha indicado que la actualización es necesaria para equilibrar la operación de los servicios.

Nuevo Cuadro Tarifario con Tarjeta SUBE

Para quienes cuentan con la tarjeta SUBE registrada, los nuevos precios son los siguientes:

– 0 a 3 kilómetros: $650

– 3 a 6 kilómetros: $724,09

– 6 a 12 kilómetros: $779,87

– 12 a 27 kilómetros: $835,71

– Más de 27 kilómetros: $891,16

Tarifas sin la Tarjeta SUBE Registrada

Quienes no dispongan de la SUBE registrada verán los siguientes incrementos:

– 0 a 3 kilómetros: $1.033,50

– 3 a 6 kilómetros: $1.151,30

– 6 a 12 kilómetros: $1.239,99

– 12 a 27 kilómetros: $1.328,78

– Más de 27 kilómetros: $1.416,94

Impacto en el Presupuesto Familiar

Este ajuste tarifario representa un nuevo desafío para las familias que dependen del transporte público. El gasto mensual en colectivos para quienes viajan diariamente puede superar los **$30.000**, dependiendo de la distancia y la frecuencia de uso.

Nuevo aumento de tarifas de colectivos en el AMBA

Con la implementación de esta nueva tarifa, los usuarios del transporte público deberán reorganizar su presupuesto y considerar registrar su tarjeta SUBE para evitar los mayores costos de pasaje.