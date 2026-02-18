John Malkovich se presenta en Argentina: única función de una obra sobre la represión en tiempos de Pinochet

La emblemática obra llega a Argentina en una presentación exclusiva, prometiendo una experiencia teatral inmersiva que fusiona literatura y música en vivo.

En una esperada visita, el aclamado actor John Malkovich presentará en Buenos Aires la única función de El Infame Ramírez Hoffman, una pieza teatral que narra la historia de un aviador poeta que, en el marco de la dictadura chilena, encuentra en el cielo su espacio para la creación, a pesar de formar parte del aparato represivo.

Un artista polifacético

John Malkovich es un referente en el cine y el teatro contemporáneo, con nominaciones al Oscar por su actuación en En un lugar del corazón (1984) y En la línea de fuego (1993). Con más de 70 películas en su haber, como Relaciones peligrosas y ¿Quieres ser John Malkovich?, ha trabajado con reconocidos directores como Steven Spielberg, los hermanos Coen y Clint Eastwood.

Compromiso con la memoria histórica

Malkovich también ha dejado su huella en el mundo del teatro internacional, dirigiendo espectáculos en diversas partes del globo. Ha sido reconocido con premios como el Molière en Francia y el Evening Standard en Londres. Su trabajo incluye una performance relacionada con el prólogo de Ernesto Sabato para el informe «Nunca Más», subrayando su dedicación a los derechos humanos y su conexión con la historia argentina.

Una fusión artística única

La obra El Infame Ramírez Hoffman, basada en textos del autor chileno Roberto Bolaño, combina actuación con música en vivo. Ya ha recibido aplausos en Estados Unidos y Europa y ahora llega a la capital argentina por una única noche.

Una experiencia inmersiva

Durante 90 minutos, la obra transportará a los espectadores a un mundo que evoca el suspenso, acompañada por un trío musical liderado por Anastasya Terenkova (piano), junto a Andrej Bielow (violín) y Fabrizio Colombo (bandoneón). Este grupo interpretará obras de maestros como Astor Piazzolla y Antonio Vivaldi, integrando la música como parte esencial de la narrativa.

Arte y ética en el escenario

A través de una sátira oscura, la obra presenta a un protagonista que cree que el arte justifica atrocidades, planteando una pregunta provocadora: ¿Puede el arte tener un valor superior a la ética? La representación invita al público a reflexionar sobre la memoria política de Latinoamérica y la compleja relación entre la creación artística y la ideología.

La huella de Roberto Bolaño

La obra de Bolaño, marcada por su experiencia durante el golpe de Estado chileno de 1973, refleja una escritura impregnada del miedo y la arbitrariedad del régimen militar. Recordando esos años, Bolaño expresó la brutalidad de la época, cargando sus letras con la violencia del terrorismo de Estado.

Detalles del evento

El Infame Ramírez Hoffman se presentará el viernes 27 de marzo en el Teatro Ópera On (Corrientes 1860, CABA). Las entradas están disponibles desde $45.000 a través de Ticketek, y los clientes de Banco Santander pueden acceder a financiamiento en hasta 6 cuotas sin interés.