La CGT ratifica paro nacional contra la Reforma Laboral: ‘Se perdieron 300,000 empleos formales’

Este jueves, los trabajadores se unirán en una jornada de protesta, reclamando la atención de los legisladores ante la crítica situación laboral del país.

Los líderes de la Confederación General del Trabajo han confirmado la convocatoria a un paro nacional en oposición a la Reforma Laboral programado para este jueves 19 de febrero. Jorge Sola, voz destacada en la conducción de la CGT, enfatizó la gravedad de la situación sociolaboral en Argentina, señalando que se han perdido 300.000 empleos formales en el último tiempo y que la cifra sigue en aumento, con una caída de 400 puestos de trabajo cada día.

Consecuencias del Desempleo en la Sociedad

Sola describió el impacto de esta crisis, destacando un «rompimiento del tejido social y productivo». El dirigente subrayó que la solución al problema laboral no reside solo en los sindicatos, sino que debe ser abordada desde una perspectiva política integral.

Un Llamado a la Reflexión

El paro de 24 horas busca enviar un mensaje claro a los legisladores, instándolos a reflexionar sobre las políticas actuales. Sola también criticó al Poder Ejecutivo por ser el responsable de esta situación, añadiendo que la protesta es una forma de plantear un reclamo urgente por mejores condiciones laborales y decisiones que prioricen el bienestar de los trabajadores.