Desaparece joven al bucear en Punta Cuevas: intensa búsqueda en Puerto Madryn

Una mujer de 23 años fue reportada como desaparecida mientras realizaba una inmersión en las aguas del Golfo Nuevo. La Prefectura Naval Argentina ha movilizado un amplio operativo de búsqueda en la zona.

La búsqueda de una joven de 23 años, oriunda de Buenos Aires, se intensificó en Puerto Madryn luego de que desapareciera durante un bautismo submarino en la zona de Punta Cuevas. El incidente tuvo lugar el pasado lunes, en la mañana, cuando un grupo de cuatro personas se sumergió en el agua para participar de esta actividad.

Según las primeras versiones, tras la inmersión, solo tres de los cuatro participantes lograron regresar a la superficie. La cuarta persona, la joven, no logró emerger. Los otros tres integrantes del grupo fueron trasladados de inmediato al Hospital Andrés Ísola para recibir atención médica.

Frente a esta situación crítica, se dio aviso urgente a la Prefectura Naval Argentina, que activó un protocolo de búsqueda y rescate. Desde entonces, se lleva a cabo un operativo con distintos medios de rescate, concentándose en el último punto de contacto registrado entre la joven desaparecida y el grupo.

Las labores de búsqueda se están realizando principalmente en las inmediaciones del parque cerca de Punta Cuevas, y las autoridades siguen trabajando incansablemente para encontrar a la joven.