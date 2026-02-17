Bélgica convoca al embajador de EE. UU. por confrontación sobre acusaciones de antisemitismo

La reciente disputa entre Bélgica y Estados Unidos ha generado un intenso debate sobre la libertad religiosa y el trato a la comunidad judía en el país europeo, luego de que surgieran acusaciones de antisemitismo en las redes sociales.

Bélgica convocó al embajador estadounidense tras la controversia desatada por el anuncio de que las autoridades están investigando a tres hombres en Amberes por realizar circuncisiones sin la formación médica necesaria.

Investigación y Normativas Médicas en Bélgica

Según informes de medios especializados, la ley belga estipula que todos los procedimientos médicos deben ser ejecutados por profesionales acreditados. Esta normativa se aplica también a los mohels, encargados de realizar circuncisiones bajo los ritos judíos.

La Voz de EE.UU. frente a la Situación

El embajador de EE.UU. en Bélgica, Bill White, indicó en un mensaje en la red social X que «el antisemitismo es inaceptable en cualquier forma y debe ser eliminado de nuestra sociedad». White consideró que la investigación actual representa «un acoso inaceptable hacia la comunidad judía en Amberes y en toda Bélgica».

Criticas al Ministro de Salud Belga

White no se detuvo ahí y criticó a Frank Vandenbroucke, el Ministro de Salud de Bélgica, tildándolo de «muy grosero» y acusándolo de utilizar tácticas «sneaky» en este asunto. Además, instó al gobierno belga a crear un marco legal que permita a los mohels realizar sus funciones sin inconvenientes.

Respuesta del Gobierno Belga

El Ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, contestó a las acusaciones mediante un mensaje en X, afirmando que «distinguir a Bélgica como un país antisemita es no solo incorrecto, sino que también constituye una desinformación peligrosa que socava la lucha real contra el odio».

Defensa de las Instituciones y la Ley

Prévot defendió la independencia de las instituciones belgas, enfatizando que «un embajador acreditado en Bélgica tiene la responsabilidad de respetar nuestras instituciones y el sistema judicial». Además, subrayó que la ley belga permite la circuncisión ritual siempre que sea realizada por un médico calificado bajo estrictas normas de salud y seguridad.

El Ministro añadió que, por respeto a la investigación en curso, no proporcionaría más comentarios sobre el tema.