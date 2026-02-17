¿Se Repite la Historia? Parálisis Económica como en 2001

La CGT en el Ojo de la Tormenta: Gremios Piden Paro Indefinido

La central obrera se enfrenta a una creciente presión de los sindicatos, que exigen medidas más contundentes ante la reforma laboral que se debate en el Congreso.

La tensión entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y los sindicatos va en aumento. Horas después de que la CGT anunciara un paro general por la reforma laboral en el Congreso, el sindicato ferroviario La Fraternidad exigió un «paro por tiempo indeterminado» si el Gobierno no realiza cambios significativos en el proyecto.

El Aviso de La Fraternidad

Omar Maturano, líder del sindicato, advirtió que la situación actual puede volverse complicada, evocando comparaciones con la crisis de 2001. «No es lo que queremos», destacó, reclamando una respuesta más firme de la CGT ante la reforma.

Exigencias Claras y Amenazas de Acción

Maturano enfatizó la necesidad de un paro de 24 horas, con la posibilidad de un paro indefinido si no se da respuesta a los reclamos. «Estamos dispuestos a llegar al límite», expresó, señalando que la falta de acción del Gobierno ha sobrepasado los límites de aceptación para los trabajadores.

Temas Pendientes que Preocupan

El dirigente mencionó que hay numerosos puntos que deben ser revisados, especialmente en lo que respecta a las licencias por enfermedad. «Si no se aclaran esos aspectos, la CGT tendrá que actuar como corresponde», advirtió. Además, hizo hincapié en que la paz social debe ser buscada tanto por el Gobierno como por la población.

Consecuencias de la Reforma Laboral

Maturano también expresó su preocupación por el impacto que la reforma laboral podría tener. Según él, si se convierte en ley, se incrementará la conflictividad y los trabajadores podrían perder el control de la situación. «No podremos contenerlo», afirmó, reiterando que el panorama podría parecerse a aquellos años críticos.

Críticas Internas a la CGT

La CGT se ha convertido en blanco de críticas entre sindicatos tras la media sanción de la reforma. Maturano señaló que La Fraternidad esperaba un paro de 48 horas inmediatamente después de la votación. Sin embargo, la central optó por el diálogo, una decisión que generó descontento entre sus afiliados.

Derechos de Protesta en Juego

El dirigente también resaltó preocupaciones sobre los derechos de protesta que se ven amenazados por el proyecto. «Nos quieren restringir el derecho a convocar asambleas y protestas», afirmó, enfatizando la necesidad de luchar por la libertad que tanto costó alcanzar.

El Ecosistema Sindical en Movimiento

La exigencia de un paro por tiempo indeterminado se repite entre otros gremios, como los aceiteros. Daniel Yofre hizo hincapié en la urgencia de un plan de lucha efectivo, sugiriendo que los sindicalistas deben unir fuerzas para enfrentar al Gobierno.

Respuesta de la CGT