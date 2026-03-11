Desarrollan computadora con neuronas humanas que aprende a jugar por sí misma

Un equipo de científicos ha presentado una revolucionaria computadora biológica que utiliza neuronas humanas cultivadas en laboratorio, prometiendo cambiar el futuro de la inteligencia artificial.

Durante el Mobile World Congress de Barcelona en marzo de 2025, se introdujo el dispositivo CL1, marcando un hito en la integración de biología y tecnología. Este equipo es el primero de su tipo en el mercado global y está diseñado para procesar información mediante 800.000 neuronas humanas extraídas de células madre reprogramadas de donantes adultos.

Características del CL1: Aprendizaje Autónomo

Para demostrar sus capacidades, el CL1 aprendió a jugar el popular videojuego Doom utilizando aproximadamente 200.000 neuronas. Convirtiendo datos del juego en señales eléctricas, el sistema logró ejecutar acciones de supervivencia y puntería de forma autónoma. Cabe destacar que un estudio previo del equipo mostró que estructuras similares fueron capaces de dominar Pong en cuestión de minutos sin instrucciones explícitas.

Eficiencia Energética: Un Futuro Sostenible

La discusión sobre el consumo energético de la inteligencia artificial ha cobrado relevancia. Mientras los modelos convencionales requieren enormes cantidades de energía, el CL1 funciona con tan solo 20 vatios, similar al consumo de una bombilla de bajo consumo. Según Brett Kagan, director científico de Cortical Labs, un conjunto de 30 unidades CL1 consume menos de un kilovatio. Esta tecnología se enfoca en aplicaciones donde la eficiencia y el aprendizaje de datos limitados son esenciales, como en robótica y modelado de enfermedades.

Biología y Tecnología: Hacia una Nueva Era

Cortical Labs propone una innovación radical al invertir la relación tradicional entre biología y tecnología. En lugar de integrar electrodos en el cerebro humano, esta firma utiliza tejido orgánico para crear una máquina que procesa información. Aunque Neuralink y otras empresas buscan conectar el cerebro humano a sistemas computacionales, el enfoque de Cortical Labs podría abrir nuevas posibilidades en la convergencia de la inteligencia biológica y la tecnología digital.

Accesibilidad y Futuro Comercial

Con un precio de 35.000 dólares cada unidad CL1, la empresa ha creado un modelo llamado «Wetware as a Service», que permite un acceso remoto a sus cultivos neuronales por solo 300 dólares semanales, facilitando su uso sin necesidad de laboratorios. Entre sus inversores se encuentra In-Q-Tel, el fondo de capital de riesgo vinculado a la CIA, lo que levanta importantes interrogantes sobre la ética y la regulación de esta nueva tecnología.