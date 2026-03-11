Merz: Plan de asentamientos en Cisjordania de Israel es un ‘gran error’

El canciller alemán Friedrich Merz califica la reciente decisión de Israel de expandir sus asentamientos en Cisjordania como un «grave error» que pone en riesgo el proceso de paz.

Desarrollo Controversial en la Franja de Jerusalén

Durante una conferencia de prensa en Berlín junto al primer ministro checo Andrej Babiš, Merz describió las acciones de Israel como «movimientos de anexión» y solicitó a las autoridades israelíes que detengan la expansión de asentamientos.

El canciller enfatizó que continuar con este proyecto complicaría aún más la posibilidad de una solución de dos estados, instando al gobierno israelí a reconsiderar sus decisiones.

El Proyecto E1: Un Plan Ambicioso

El conocido «Proyecto E1», que fue aprobado el pasado agosto, contempla la construcción de 3,400 unidades de vivienda en un área de 12 kilómetros cuadrados al este de Jerusalén, dentro del territorio de Cisjordania.

Merz también propuso que Europa emita un mensaje conjunto sobre la situación, subrayando la importancia de una respuesta unificada a este conflicto.

Clamores de Moderación Internacional

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, realizó una visita inesperada a Israel, donde reiteró la preocupación de Merz respecto a las políticas del gobierno israelí en la región.

«La petición del gobierno alemán es que se reconsideren estos planes en profundidad», destacó Wadephul durante su reunión con el ministro israelí Gideon Sa’ar en Jerusalén.

Asimismo, condenó enérgicamente la violencia de los colonos radicales, en medio de informes que indicaban la muerte de tres personas en incidentes recientes.

Reacciones del Gobierno Israelí

En respuesta a las críticas sobre la expansión de los asentamientos, Sa’ar argumentó en diciembre que «los gobiernos extranjeros no limitarán el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel, y cualquier llamada a hacerlo es moralmente errónea y discriminatoria».

Además, afirmó que la decisión de establecer nuevos asentamientos tiene como objetivo abordar las amenazas de seguridad que enfrenta Israel.

Aspectos Legales y la Realidad en el Terreno

Bajo el derecho internacional, los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales. Sin embargo, Israel sostiene que el estatus de estos asentamientos debe ser definido a través de negociaciones y no mediante declaraciones unilaterales.

Actualmente, aproximadamente 500,000 israelíes residen en la zona junto a 3 millones de palestinos, con un aumento en la adquisición de tierras para colonos bajo la administración actual.

Este proyecto forma parte de una mayor tendencia de expansión israelí, que ha alcanzado niveles récord desde 2017, tras la aprobación de 19 nuevos asentamientos en diciembre de 2025.

Smotrich había declarado en agosto que este desenvolvimiento busca «bloquear la creación de un estado terrorista palestino» y que la cuestión del reconocimiento de un estado palestino «tendrá respuesta en el terreno».