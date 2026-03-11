Técnica innovadora: Un niño de tres años recibe un trasplante de corazón en un hospital nacional

La realidad sanitaria en Argentina acaba de dar un gran paso hacia adelante con la primera donación de corazón pediátrico en asistolia controlada. Este significativo procedimiento, realizado en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, marca un antes y un después en la historia de la medicina de trasplantes en el país.

Un Caso que Cambia Paradigmas

El hospital llevó a cabo la ablación en un niño de 3 años con una enfermedad neurológica crónica que requería soporte vital. Debido a la irreversibilidad de su estado, la familia optó por hacer la noble donación de órganos, convirtiéndose en parte de un proceso inédito para la salud pública argentina.

Un Procedimiento Complejo y Colaborativo

Este avance fue posible gracias a la colaboración entre distintos equipos del hospital y del sistema nacional de procuración de órganos. Tras la decisión familiar, la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos coordinó acciones con CUCAIBA e INCUCAI, entre otros, para asegurar un proceso efectivo y rápido.

“Demostramos que esta técnica puede llevarse a cabo en un hospital nacional, representando un cambio de paradigma en el país», afirmó el doctor Juan Kiang, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Posadas.

Entendiendo la Asistolia Controlada y la Perfusión Regional Normotérmica

Mientras que la mayoría de los trasplantes de corazón provienen de donantes con muerte encefálica, la donación en asistolia controlada es un proceso diferente: aquí, el corazón deja de latir antes de comenzar la procuración. Para preservar la viabilidad de los órganos, se utiliza la técnica de Perfusión Regional Normotérmica, que restablece de manera controlada la circulación sanguínea tras el fallecimiento, evitando su deterioro.

El avance del Hospital Posadas lo sitúa a la vanguardia en la implementación de esta técnica en Argentina.

Un Impactante Antecedente: La Historia de Felipe

Este procedimiento se suma a casos recientes que impactaron a la sociedad, como el trasplante de corazón que recibió Felipe Palagani, un bebé que vivía conectado a un corazón artificial. El 18 de junio, recibió un trasplante en el Hospital Italiano de Buenos Aires, convirtiéndose en el primero de Sudamérica proveniente de un donante en asistolia controlada.

La conmovedora historia de Felipe, que compartió habitación con otro niño, Luca, cuyo corazón le dio una segunda oportunidad, resaltó el profundo vínculo humano presente en estas situaciones.

Coincidencias y Diferencias entre Ambos Hitos

A pesar de que ambos casos están relacionados con la donación cardíaca pediátrica en asistolia controlada, representan procedimientos distintos. El trasplante de Felipe fue el primero en el país utilizando un corazón de un donante en asistolia, mientras que el proceso realizado en el Hospital Posadas marca la primera ablación cardíaca pediátrica en asistolia controlada en un hospital nacional.

Estos hitos reflejan un avance significativo en Argentina, permitiendo la incorporación de técnicas utilizadas en el extranjero que expanden las oportunidades tanto de donación como de trasplante.

La escasez de órganos sigue siendo un gran desafío, pero cada innovación que surge representa una luz de esperanza y la posibilidad de dar vida, todo gracias al compromiso solidario de familias en momentos de gran dolor.