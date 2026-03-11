Stellantis Detiene Nuevamente la Producción en El Palomar

Stellantis ha decidido pausar temporalmente la producción en su planta de El Palomar, Buenos Aires, como respuesta a la caída en las ventas y exportaciones en el sector automotriz.

La conocida empresa Stellantis ha interrumpido su actividad en la planta ubicada en El Palomar, un movimiento que refleja el complicado momento que atraviesa la industria automotriz, caracterizado por un descenso en ventas y exportaciones. Esta planta es responsable de la fabricación de modelos como el Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo.

Representantes de la empresa informaron que la suspensión de operaciones tiene como finalidad ajustar su operativa, en respuesta a la disminución del mercado tanto local como internacional. Se anticipó que la producción se reanudará el próximo lunes 16 de marzo.

Un Respiro Temporal

Esta no es la primera vez que Stellantis paraliza su producción. En la segunda mitad de febrero, la empresa ya había detenido sus actividades, reanudándolas el 2 de marzo. Durante este periodo de suspensión, el personal afectado percibe el 70% de su salario, de acuerdo a un acuerdo establecido con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La Industria Automotriz en Números Negativos

Según cifras de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la producción de vehículos en febrero fue de 29.632 unidades, lo que significa una caída del 30,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Las exportaciones también se vieron afectadas, con solo 15.991 vehículos exportados, representando una disminución del 28,9%.

En el primer bimestre del año, la producción y las exportaciones se redujeron en 30,1% y 23,4%, respectivamente. “La estacionalidad sigue teniendo un impacto significativo en los datos mensuales. Para hacer proyecciones más precisas sobre el rendimiento del año, será necesario esperar el desarrollo del primer trimestre”, destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

El Mercado de Patentes También se Resiente

Los números de patentamientos de vehículos nuevos han mostrado un desempeño negativo. En febrero de 2026 se patentaron 42.026 vehículos, lo que equivale a una baja del 5,7% en comparación con el año anterior. El primer bimestre muestra una caída total del 4,9%.

La situación actual plantea desafíos significativos para la industria, que deberá adaptarse a un entorno incierto y en constante cambio.