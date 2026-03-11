Kicillof aborda los retos económicos y sociales con los obispos

Kicillof se Reúne con Obispos: Un Paso Hacia la Reconciliación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este martes con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina en un encuentro que busca revitalizar el diálogo entre el gobierno y la Iglesia en un contexto de desafíos económicos y sociales.

Kicillof, acompañado por el director provincial de Culto, Juan Torreiro, se reunió en la sede eclesiástica del microcentro porteño con el presidente del Episcopado, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y el secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

Reencuentro en Tiempos Difíciles

El encuentro se produce en un momento crucial, cuando los obispos, que mantenían su primer encuentro del año, recibieron también al subsecretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo. Esta recepción marca un intento del gobierno para restablecer contactos con la Iglesia Católica, una relación que había estado en el hielo.

Relación Tensa entre el Gobierno y la Iglesia

La conexión entre la Casa Rosada y los obispos ha sido tensa, sobre todo luego de que el presidente Javier Milei decidiera no recibir a la dirigencia episcopal en los últimos dos años debido a las críticas de la Iglesia sobre la situación social del país.

Acercamiento y Nuevos Diálogos

Aunque Milei ha preferido reunirse con líderes de otras confesiones, como pastores evangélicos y rabinos, el gobierno ha comenzado a tender puentes nuevamente con la Iglesia. Esta iniciativa se intensificó tras una invitación extendida por el canciller Pablo Quirno a los obispos para que visiten el ministerio, así como el envío de una carta al Papa León XIV para invitarlo formalmente a Argentina, un paso significativo para cualquier visita papal.

Políticas en Debate

En el encuentro, los obispos también recibieron a diputados de diversos espacios políticos interesados en conocer la postura de la Conferencia Episcopal sobre proyectos legislativos, como la baja de la edad de imputabilidad y la ley de protección de los glaciares, temas sobre los cuales la Iglesia ha expresado su crítica.

Un Llamado a la Reflexión