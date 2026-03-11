¿Cuánto falta para el plazo final?

El 9 de marzo de 2026 marcó un día clave en la historia de las criptomonedas, con Bitcoin superando la emblemática cifra de 20 millones de unidades minadas, un evento que redefine la escasez digital.

La red Bitcoin ha alcanzado un nuevo referente al llegar a las 20 millones de unidades minadas este lunes, cerca del bloque 940.000. Este hecho no solo subraya el progreso de la red, sino que también indica que quedan menos de un millón de monedas por ser emitidas.

Con este avance, más del 95,2% del suministro total de 21 millones de Bitcoin ya se encuentra en circulación, reforzando la idea de este activo como un medio de intercambio cuya escasez está programada.

La Evolución de Bitcoin en 17 Años

Desde su creación en enero de 2009 por Satoshi Nakamoto, alcanzar este umbral ha tomado poco más de 17 años. Sin embargo, el ritmo de emisión ha variado significativamente debido al mecanismo de halving, que reduce la recompensa para los mineros aproximadamente cada cuatro años.

Actualmente, tras el último halving en 2024, la red produce solo 3.125 BTC por bloque, resultando en una emisión diaria de alrededor de 450 monedas.

Un Proceso Lento pero Seguro

Este modelo de emisión decreciente implica que, aunque los primeros 20 millones de monedas se generaron en menos de dos décadas, el último millón podría tardar aproximadamente 114 años en ser minado.

A medida que las recompensas por bloque continúan disminuyendo, la sostenibilidad de la red dependerá de la demanda y la eficiencia de las instalaciones mineras.

Empresas como Foundry USA han sido clave en la validación de estos hitos, evidenciando que la competencia por asegurar la red se mantiene alta, a pesar de desafíos técnicos y energéticos.

¿Qué Significa Este Hito para el Mercado?

Analistas han señalado que superar los 20 millones de BTC fortalece la percepción de escasez, especialmente en un contexto donde los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin y las tesorerías corporativas están absorbiendo gran parte de la oferta disponible.

Este fenómeno de «choque de oferta» distingue a Bitcoin de las monedas fiduciarias, que se pueden emitir sin límites. Al tener un límite máximo validado por el software, el mercado ahora opera con la certeza de que la disponibilidad de nuevas unidades se volverá cada vez más restringida.

Proyecciones futuras indican que las últimas fracciones de Bitcoin, conocidas como satoshis, se minarán aproximadamente en el año 2140. Luego de este punto, no se crearán nuevas unidades, y los mineros serán compensados únicamente por las transacciones realizadas en la red.