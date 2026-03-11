EE.UU., Israel e Irán desatan los ataques más intensos desde el inicio del conflicto

En un escenario marcado por la escalada de violencia, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo masivos ataques en Irán, mientras que Teherán respondió con nuevos bombardeos hacia Israel y distintas naciones del Golfo Pérsico.

DUBÁI.– Este martes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció que sería un día histórico por la magnitud de los bombardeos en Irán. “Este será nuestro día más intenso de ataques”, afirmó, subrayando el despliegue de cazas y bombarderos en su ofensiva.

Una Ofensiva Inédita

Hegseth aseguró que el número de objetivos aéreos alcanzados por las fuerzas estadounidenses superó los 5000. La intensidad del ataque ha sido descrita por residentes de Teherán como uno de los más devastadores hasta la fecha, con cortes de electricidad generalizados. «Fue como el infierno. Bombardeaban cada rincón», relató un ciudadano que prefirió permanecer en el anonimato.

Reacciones y Consecuencias

A medida que Israel también intensificaba sus ataques, se especuló sobre la posible decisión del presidente Trump de poner fin a la guerra, un factor que motivó a las fuerzas israelíes a actuar con celeridad. “Es una nueva ola de ataques contra el régimen iraní”, comunicó el Ejército israelí en su canal de Telegram.

La Respuesta Irani

En respuesta, Irán llevó a cabo ataques aéreos masivos contra objetivos estadounidenses e israelíes, considerándolos los más violentos desde el inicio del conflicto. El embajador iraní ante la ONU reportó un alto número de bajas civiles en Irán, así como devastación de infraestructuras esenciales, incluyendo escuelas y viviendas.

Impacto en el Líbano y el Golfo Pérsico

La agresión israelí también se sintió en el Líbano, con continuos ataques dirigidos a erradicar a Hezbollah. Más de 667,000 personas han sido desplazadas en el país. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin han sufrido las consecuencias de los drásticos ataques iraníes, lo que ha dejado un saldo considerable de muertos y heridos.

Riesgos y Desafíos Globales

Con el estrecho de Ormuz como un punto crítico, las tensiones han alcanzado un nivel alarmante. Trump ha amenazado con severas repercusiones si Irán sigue minando la autopista comercial esencial del mundo. Las autoridades iraníes han hecho valer su control sobre la exportación de petróleo, prometiendo no permitir que un solo litro llegue a manos del enemigo.

Una Situación en Constante Evolución

Mientras el conflicto continúa, las potencias internacionales se han visto obligadas a reaccionar. Reuniones sobre reservas estratégicas de energía están en la agenda, pero la incertidumbre sigue reinando en la región, afectando tanto a civiles como a economías globales.