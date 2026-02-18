Desarticulan red narcopolicial en Salta, Buenos Aires y Chubut

Un operativo conjunto de seguridad ha desmantelado una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Chubut, revelando complejas rutas de distribución.

Las autoridades han llevado a cabo una exitosa operación que pone al descubierto una sofisticada red de narcotráfico que transportaba estupefacientes desde el norte argentino hasta la provincia de Chubut. Los procedimientos se realizaron en ciudades como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, así como en el conurbano bonaerense, demostrando la eficacia de un trabajo coordinado entre distintas fuerzas de seguridad.

Un operativo que abarcó varias provincias

La investigación se inició tras una denuncia y llevó a cabo un exhaustivo seguimiento que permitió a la Policía del Chubut, a través de su División de Drogas y Leyes Especiales, efectuar múltiples intervenciones en diferentes puntos críticos del país. La fiscal federal María Eugenia Zárate supervisó todo el proceso, con el apoyo de la doctora Verónica Escribano, a cargo de la Unidad Fiscal del Ministerio Público de la Nación.

Interceptación clave en Comodoro Rivadavia

El hallazgo más significativo ocurrió en el acceso norte de Comodoro Rivadavia, donde se interceptó una camioneta Toyota Hilux. En ella se encontró un kilogramo de cocaína oculto en un compartimiento oculto, además de 16,000 dólares en efectivo. El conductor fue detenido inmediatamente en el lugar.

Detenciones en el aeropuerto y allanamientos en Buenos Aires

Simultáneamente, se realizaron detenciones en el aeropuerto de Puerto Madryn, donde un hombre, presunto proveedor de la droga, y su esposa fueron apresados mientras intentaban abordar un vuelo.

Los operativos incluidos en esta causa también llevaron a cabo tres allanamientos: uno en el barrio Fontana de Puerto Madryn y dos en domicilios de Ingeniero Budge y Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. En estos lugares se incautaron más de tres millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y documentación importante, así como el vehículo utilizado para el transporte de la droga.

Impacto en la lucha contra el narcotráfico

El operativo implicó la colaboración de diversas fuerzas, incluyendo la Guardia de Infantería y la Sección Antinarcóticos, equipados con canes detectores de estupefacientes. Estas acciones estratégicas afectan directamente la logística y financiamiento de las organizaciones criminales.

En total, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron puestas a disposición de la Justicia Federal, marcando un paso significativo en las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, que busca erradicar el narcotráfico y el crimen organizado en la región.