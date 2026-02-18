Demandan a exfuncionarios de Trump por intentar ‘borrar la historia y la ciencia’ en parques nacionales

Un grupo de organizaciones históricas y de conservación ha presentado una demanda contra la administración de Trump, acusándola de modificar las políticas del Servicio de Parques Nacionales, lo que, según ellos, elimina aspectos esenciales de la historia y la ciencia de Estados Unidos.

La demanda, interpuesta en Boston, sostiene que directrices impuestas por Donald Trump y el secretario del Interior, Doug Burgum, han llevado a los empleados del parque a censurar o retirar exhibiciones que presentan una historia veraz y relevante, así como conocimientos científicos sobre temas cruciales como la esclavitud y el cambio climático.

Demandas de la Comunidad LGBTQ+ y Preservacionistas Históricos

En otra acción legal, defensores de los derechos LGBTQ+ y preservacionistas han impugnado la decisión del parque de retirar una bandera del orgullo gay del monumento Stonewall en Nueva York, un sitio emblemático de la lucha moderna por los derechos LGBTQ+.

Políticas de Censura en Museos y Monumentos

Los cambios en las exhibiciones se implementaron en respuesta a un decreto ejecutivo de Trump que busca “restablecer la verdad y la sensatez en la historia americana”. Esta orden ha instruido al departamento del interior a garantizar que no se muestren elementos que “desacrediten inapropiadamente a los estadounidenses, ya sea del pasado o del presente”. Burgum ha agregado que se deben eliminar “ideologías partidistas” de todos los museos y monumentos bajo control federal.

El Impacto de la Demanda

Las organizaciones detrás de la demanda, que incluyen la Asociación de Conservación de Parques Nacionales y la Asociación Americana de Historia Estatal y Local, alegan que el esfuerzo federal por revisar el material interpretativo ha aumentado en las últimas semanas, resultando en la eliminación de numerosas exhibiciones que abordan temas clave como la esclavitud, los derechos civiles, y la ciencia del clima.

Restauración de Materiales Históricos

Un juez federal recientemente ordenó que se restauren materiales sobre nueve personas esclavizadas por George Washington en su antigua residencia en Filadelfia, después de que el Servicio de Parques eliminara paneles explicativos el mes pasado. Esta restauración debe llevarse a cabo en el Día de los Presidentes, un homenaje a Washington.

Más Casos de Censura Identificados

Además del caso de Filadelfia, se han señalado otros materiales interpretativos para su eliminación, incluyendo aquellos que describen momentos clave del movimiento de derechos civiles. Por ejemplo, en el sendero histórico Selma a Montgomery en Alabama, se han marcado aproximadamente 80 elementos para ser retirados.

Comentarios de Expertos en Conservación

Alan Spears, director senior de recursos culturales en la Asociación de Conservación de Parques, ha expresado que “censurar la ciencia y borrar la historia de Estados Unidos en los parques nacionales son amenazas directas a lo que estos lugares representan”. Añadió que los parques nacionales deben ofrecer una narrativa completa de los triunfos y tragedias del país.

Respuesta del Departamento del Interior

El Departamento del Interior ha respondido a la demanda afirmando que ha apelado la decisión judicial relacionada con el caso de Filadelfia y argumentando que las acciones están en revisión, según las indicaciones del presidente. Un portavoz indicó que se planeaba presentar materiales interpretativos actualizados que profundicen en la historia de la esclavitud en Independence Hall.

La Batalla por la Visibilidad LGBT

La demanda sobre la bandera del orgullo sostiene que su eliminación es un claro intento de discriminar y estigmatizar a la comunidad LGBTQ+. La bandera se había convertido en un símbolo importante desde su instalación en 2022 como la primera en posar de forma permanente en tierras federales.

Reflexiones de Expertos en Historia y Conservación

Jeff Mow, exsuperintendente de Glacier, criticó la orden de Trump, señalando que dificulta el trabajo de contar la historia verazmente. “No se puede contar la historia de Estados Unidos sin reconocer la belleza y la tragedia de su pasado”, concluyó Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, quien también participó en la demanda.