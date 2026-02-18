Roban auto a pareja: mujer identifica a su ex alumno entre los ladrones

Título: Impactante Asalto en Lanús: Reconoció a Su Ladrón como Exalumno

Bajada: Un matrimonio fue víctima de un violento robo en la calle, que se tornó aún más inquietante cuando la esposa identificó a uno de los asaltantes como un antiguo alumno.

Un inquietante suceso de inseguridad se registró en el límite entre Lanús y Lomas de Zamora, donde un matrimonio fue sorprendido por tres delincuentes armados. En medio de la amenaza y disparos al aire, la esposa logró reconocer a uno de los asaltantes, quien fue su exalumno.

Los Hechos Sucedieron en Horas de la Tarde

El incidente tuvo lugar el lunes por la tarde sobre la Avenida Aconcagua, en el número 3900 de Lanús. Justo al cambiar de lado de la calle, las víctimas se encontraron en Banfield cuando tres jóvenes bajaron de una Chevrolet Tracker blanca.

Un Robo Violento

A punta de pistola y disparos al aire, los delincuentes obligaron a Marcelo y Gisela a abandonar su vehículo, un Peugeot 208. Durante el asalto, Marcelo recibió un golpe en la cabeza, lo que provocó que su riñonera, que contenía documentos importantes y la llave de su negocio, cayera al suelo.

Disparos y Huida

Los ladrones no solo se llevaron el automóvil, sino que también recogieron la riñonera antes de huir en el mismo vehículo que los había traído al lugar. Justo antes de escapar, uno de ellos disparó nuevamente al aire, generando aún más temor entre los transeúntes.

El Auto Apareció Rápidamente

Aproximadamente media hora después, el coche fue localizado por un sistema de rastreo en la localidad de Solano. Mientras tanto, la billetera de Marcelo fue utilizada en un kiosco a tan solo veinte cuadras de su hogar, generando preocupación ante la facilidad con la que los ladrones accedieron a sus datos.

Identificación del Asaltante

Gisela, al conocer que su exalumno pudo estar involucrado, se sintió profundamente consternada. “Es frustrante saber que no cumplimos con el propósito de educar, están jugados y si te tienen que matar, te matan,” expresó visiblemente afectada.

La Búsqueda de los Delincuentes

Los delincuentes, que ya son buscados por la Policía Bonaerense, fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad del kiosco y el domicilio de la pareja. Marcelo se dirigió al comercio para revisar las grabaciones y obtener pistas sobre los responsables.

Un Testimonio Desgarrador

Reviviendo el aterrador momento, Marcelo relató: “Cuando levanto la cabeza ya tenía a uno que me apuntaba por la ventanilla. Al intentar correrlos, ellos dispararon nuevamente al aire.” Afortunadamente, el vehículo fue encontrado en condiciones aceptables, pero los recuerdos de esa tarde seguirán marcando sus vidas.

Continuarán las Investigaciones

Mientras los esfuerzos por dar con los delincuentes prosiguen, Gisela y Marcelo enfrentan el impacto emocional de esta experiencia, evidenciando la angustiante realidad de la inseguridad en la zona.