Riesgo País: Cotización Actual al 17 de febrero de 2026

El Riesgo País de Argentina se Estabiliza: Cierra en 511 Puntos

La jornada del martes 17 de febrero de 2026 marcó un cierre favorable para el Riesgo País de Argentina, que se situó en 511 puntos básicos, lejos del nivel de 520 alcanzado en días recientes. Este nuevo escenario refleja una leve mejora en medio de la volatilidad financiera global.

El Desempeño del Riesgo País en la Rueda Financiera En la sesión financiera de este martes, el Riesgo País mostró una tendencia a la baja. Comenzó el día en 519 puntos, alcanzando un máximo de 526 y estableciéndose en 511 al cierre. Este descenso se debió a una recuperación en los bonos Globales en el mercado neoyorquino, lo que brindó algo de alivio a los inversores locales. El diario La Nación reportó que este movimiento coincide con un período continuo de compras por parte del Banco Central, que ha acumulado reservas desde el 5 de enero.

Riesgo País al 17 de febrero de 2026

Variaciones del Riesgo País en los Últimos Días Durante la última semana, el indicador ha fluctuado entre 500 y 520 puntos. El 10 de febrero, el índice se encontraba en 507 puntos, subiendo a 519 para luego experimentar estabilidad antes del cierre del lunes 16. Este movimiento significativo llega tras un período en el que el Riesgo País bajó por debajo de los 490 puntos, lo que muestra un contraste con la reciente tendencia alcista. Analistas apuntan que esta reciente fluctuación es consecuencia de la incertidumbre en los mercados emergentes, reflejando la diversidad de factores que impactan el riesgo país. A pesar de la recuperación observada, el cierre en 511 puntos es un más que significativo retroceso desde el inicio del año, cuando el indicador superaba los 570 puntos, sugiriendo una leve mejora en la percepción del riesgo crediticio para el país.