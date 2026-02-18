Reforma Laboral: Perspectivas de la Industria sobre los Cambios Clave

El presidente de la Unión Industrial Argentina aplaude la eliminación del artículo sobre licencias médicas, afirmando que es un paso clave para reformar las relaciones laborales en el país.

Martín Rappallini, líder de la Unión Industrial Argentina (UIA), se pronunció sobre la reciente decisión del Gobierno de suprimir el artículo 44 de la reforma laboral. Esta medida busca facilitar la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados esta semana.

Un Cambio Necesario para las Relaciones Laborales

El presidente de la UIA celebró la media sanción ya obtenida en el Senado, señalando que “es un cambio de régimen que otorga previsibilidad a las relaciones laborales”. Sus palabras refuerzan la postura del sector industrial en búsqueda de una mejora en el ámbito laboral.

Retiro del Artículo 44 y sus Implicaciones

En una entrevista con Infobae, Rappallini indicó que la eliminación del artículo relacionado con las licencias médicas no tomó por sorpresa a los empresarios. “Este es un tema muy complejo, donde el ausentismo ha alcanzado niveles preocupantes, incluso del 15% en algunas pymes”, comentó.

Un Debate Fundado y Necesario

La discusión sobre las licencias médicas fue abordada en profundidad tanto en el Consejo de Mayo como en reuniones con funcionarios. “Sugerimos un enfoque donde el 100% de las licencias fueran no remunerativas, con el Estado asumiendo el costo”, detalló Rappallini, comparando la situación con otros países de la región.

Enfermedades y Control Laboral

El líder empresarial destacó la dificultad de gestionar ciertas licencias, especialmente en el ámbito psiquiátrico. “Es común encontrar empresas con varios empleados en esta situación, muchas veces sin un diagnóstico claro”, lamentó.

Colaboración entre el Gobierno y el Sector Privado

El presidente de la UIA valoró el diálogo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y reveló que se discutieron soluciones para mejorar la situación de las empresas. “Planteamos la necesidad de financiación, como el FoGAr, un fondo de $1.500 millones, para apoyar a las pymes y estimular el consumo”, explicó.

Reduciendo Costos para Promover la Formalización

Rappallini también mencionó la importancia de disminuir el costo laboral a través de ajustes en el IVA, lo cual podría facilitar la formalización de sectores menos regulados.

Impacto de la Gestión Activa en la Industria

Al referirse a la caída de la industria desde que Javier Milei asumió la presidencia, Rappallini destacó que, aunque se experimenta un ordenamiento macroeconómico y una disminución de la inflación, los precios industriales caen a un ritmo más acelerado que otros sectores. “Aún hay industrias con caídas de entre el 20% y el 30% comparado con el 2022”, añadió.

Esperanzas en la Nueva Reforma Laboral

Sobre los objetivos de la reforma, Rappallini mencionó que este nuevo marco podría proporcionar la previsibilidad necesaria para generar empleo. Citó el caso de Brasil como un ejemplo positivo, donde una reforma similar ha llevado a un aumento significativo en la creación de empleo.