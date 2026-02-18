Diputado critica a Milei y exige acciones de la Justicia

Un año después de su estallido, el caso $LIBRA sigue reverberando en la política argentina, y las acusaciones de corrupción involucran directamente al presidente Javier Milei.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, ha calificado el escándalo $LIBRA como uno de los episodios más significativos de la historia reciente del país. En declaraciones a los medios, Ferraro afirmó que este caso no solo implica corrupción, sino que también presenta un alcance internacional, destacando la directa implicancia de Milei en el mismo.

Un Informe que Revela la Magnitud del Escándalo

El Congreso ha publicado un informe que documenta la gravedad de $LIBRA, donde más de 44,000 inversores sufrieron pérdidas millonarias. Ferraro subrayó: «El Congreso cumplió su función, es momento de que la Justicia actúe».

Un aspecto crucial que emergió de la investigación es la existencia de un contrato confidencial fechado el 30 de enero de 2025, que conecta a Javier Milei con el controvertido Hayden Davis, desmintiendo la narrativa oficial de escasa relación previa. Este convenio legitimó a Davis como representante del presidente y evidenció su participación en el lanzamiento de la criptomoneda.

El Patrón de Conducta de Milei según Ferraro

La investigación de la comisión también ha trazado la ruta del dinero, vinculando a varios actores centrales, incluidos Davis, Novelli y Morales, quien es asesor en la Comisión Nacional de Valores. Todo sugiere que se utilizaron métodos poco claros para convertir activos digitales en dinero físico.

El informe concluyó que el respaldo del presidente fue fundamental para el aumento en las inversiones de $LIBRA, indicando que sin su promoción pública, el impacto del lanzamiento habría sido mínimo.

Ferraro enfatizó que este no es un incidente aislado, sino un patrón recurrente de promoción de criptomonedas conectado directamente con Milei.

Reuniones en el Corazón del Poder

Se registraron 16 encuentros en la Casa Rosada y en Olivos, donde lobistas y miembros cercanos al presidente discutieron la situación sin ningún tipo de supervisión oficial.

Un Lento Avance Judicial

Ferraro expresó su preocupación ante la lentitud del avance judicial, a pesar de la abundante evidencia recolectada. «Esta causa no puede ser ignorada ni quedar supeditada a consideraciones políticas del fiscal Taiano o del juez Martínez de Giorgi», instó Ferraro, clamando por una actuación más decisiva por parte de las autoridades judiciales.