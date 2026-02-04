Descanso de Carnaval: Feriados de febrero 2026

El Gobierno nacional ha confirmado que el Carnaval de 2026 contará con feriados inamovibles, creando así un puente perfecto para disfrutar de una escapada. ¡Conoce todos los detalles!

Fechas Confirmadas para el Carnaval de 2026

Según el calendario oficial proporcionado por el Ministerio del Interior, el lunes 16 y martes 17 de febrero son feriados nacionales inamovibles. Esto permitirá que los argentinos disfrutemos de un fin de semana largo que se extiende desde el 14 hasta el 17 de febrero.

El Valor de los Feriados Inamovibles

Los feriados inamovibles garantizan la obligatoriedad del descanso para la mayoría de los trabajadores. A diferencia de los días no laborables, donde es posible que los empleadores decidan abrir, los feriados inamovibles aseguran un día de descanso. Para aquellos que deban trabajar, la ley estipula que deben recibir una compensación doble.

Importancia del Carnaval para el Turismo

Este fin de semana de cuatro días es un momento clave para el turismo interno, permitiendo que muchos planifiquen escapadas y disfruten de actividades recreativas. La proactividad en la planificación beneficia tanto al público como a las empresas del sector turístico, que pueden organizar sus actividades con anticipación.

Calendario de Feriados Inamovibles en 2026

Además del Carnaval, el cronograma de feriados inamovibles para 2026 incluye:

1° de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Días No Laborables y Feriados Trasladables

El calendario también incluye días no laborables como el Jueves Santo, así como feriados trasladables que se celebran mayormente los lunes. Algunos de estos son el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el Día de la Soberanía Nacional.