Reforma Laboral: Impacto en Freelancers y Trabajadores Independientes

La discusión por la reforma laboral alcanza un punto crucial en el Congreso argentino, centrando el foco en la inclusión de los trabajadores freelance. Paula Pía Ariet, economista y experta en capital humano, destaca la necesidad de formalizar esta modalidad laboral en constante crecimiento.

El Auge de los Trabajadores Freelance

Ariet afirma que el proyecto legislativo busca reconocer una realidad ya existente: miles de profesionales independientes que operan tanto a nivel local como internacional. Muchos de estos trabajadores quedan excluidos del sistema formal debido a normas que no contemplan su situación.

La economista subraya que el freelance no solo responde a una demanda del mercado, sino que también refleja una elección personal. “Cada vez más personas optan por la flexibilidad y la calidad de vida que ofrece este tipo de trabajo, alejándose de las relaciones laborales tradicionales”, explica.

Adaptación Empresarial y Nuevas Oportunidades

Desde una perspectiva empresarial, Ariet destaca que las compañías están comenzando a ajustarse a esta nueva realidad. “El talento joven opta por el freelance y representa un gran potencial”, señala. Restringir la búsqueda solo a empleados en relación de dependencia limitan las oportunidades para acceder a este talento valioso.

Trabajar con freelancers permite a las empresas explorar nuevas áreas y adaptar sus estrategias. Sin embargo, Ariet advierte que esta modalidad también implica costos y responsabilidades, como la necesidad de gestionar su propio registro y facturación, lo que puede desproteger al trabajador.

Libertad vs. Inestabilidad: Un Dilema Común

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los freelancers es la inestabilidad financiera. “La libertad que brinda este estilo de trabajo también implica un menor grado de protección laboral”, indica Ariet, al comparar la seguridad de un empleo tradicional con la de un contrato por proyecto.

Los contratos de trabajo freelance suelen durar según la duración de un proyecto, lo que dificulta la seguridad en el empleo. “Esta situación exige a los freelances un enfoque riguroso en la planificación y el ahorro”, aconseja Ariet, sugiriendo que contar con un respaldo financiero es clave en los primeros meses de trabajo independiente.