El senador Pablo Cervi se une a LLA, robusteciendo al bloque oficialista antes del debate sobre la reforma laboral

El senador Pablo Cervi oficializa su afiliación a La Libertad Avanza, fortaleciendo al oficialismo en un momento clave para el país. Un movimiento que promete impactar la próxima reforma laboral propuesta por Javier Milei.

En un acto que reunió a figuras importantes como la senadora Nadia Márquez y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el senador Pablo Cervi ha sellado su alianza con La Libertad Avanza (LLA). Esta decisión eleva a 20 el número de senadores del oficialismo en el Congreso, una cifra crucial ante el inminente debate sobre la reforma laboral.

Trayectoria del Senador Cervi

Pablo Cervi, quien antes fue diputado nacional por Juntos por el Cambio y candidato a gobernador de Neuquén en 2023, ocupó el segundo lugar en la lista de senadores de LLA, acompañando a Márquez en las elecciones pasadas.

Impacto en la Reforma Laboral

Esta incorporación no solo fortalece el bloque oficialista, sino que también se presenta como un movimiento estratégico ante la discusión de la reforma laboral. La senadora Márquez destacó en su cuenta de X que este es un paso clave para asegurar una representación robusta en la provincia.

Declaraciones de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, destacada referente en el Senado, ha convocado para el 11 de febrero una sesión especial para debatir la reforma laboral, asegurando que hay «un consenso del 95% de los puntos» con otros bloques políticos que apoyan este proyecto.

Luis Juez y Patricia Bullrich durante una reunión clave.

La legisladora ha manifestado su confianza en obtener los votos necesarios para avanzar con la ley, destacando su potencial histórico para beneficiar al país. Se prevé que se presenten los cambios al proyecto durante la sesión, lo que añade un aire de expectativa y estrategia a la discusión.

Expectativas para la Votación

Con el respaldo de 20 votos del oficialismo y la esperanza de sumar apoyos de distintos bloques, se estima que la reforma laboral podría alcanzar hasta 40 votos a favor en la votación, en un clima de acuerdo y unidad dentro del oficialismo.