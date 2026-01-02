Descontento en Aeroparque y Córdoba: Vuelos Retrasados por el Temporal

Las intensas tormentas que azotaron diversos puntos del país han desatado un verdadero caos en el Aeroparque Jorge Newbery, donde los vuelos sufrieron significativas cancelaciones y reprogramaciones.

Las operaciones aéreas en el Aeroparque Jorge Newbery se han visto gravemente interrumpidas este jueves debido a las violentas tormentas que azotaron varias regiones, generando la cancelación de vuelos y la reprogramación de servicios.

Como resultado de estas condiciones climáticas extremas, se registraron demoras considerables en los vuelos, con retrasos de hasta una hora en promedio, ya que muchas aeronaves no pudieron regresar a tiempo a sus bases.

Aerolíneas Afectadas en Aeroparque

Aerolíneas Argentinas ha sido una de las compañías más impactedas, con cinco aeronaves detenidas para inspecciones tras el granizo que se reportó en diversas áreas, lo que impidió que pudieran despegar desde Córdoba.

Informes de Noticias Argentinas aseguran que una de estas aeronaves ha sido ya recuperada y está nuevamente en servicio, mientras las autoridades se esfuerzan por reactivar las cuatro restantes.

El aeropuerto de Córdoba también enfrenta dificultades, habiendo cerrado temporalmente debido a un temporal de viento y granizo en la región.

La capital de Córdoba experimentó ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora y una caída de granizo considerable, lo que causó serios daños en el estacionamiento de la estación aérea y en múltiples vehículos. El mal tiempo también afectó a varios aviones en vías de aterrizaje y en las plataformas de la terminal.

Entre los incidentes, un avión de Latam reportó la rotura de su parabrisas debido al granizo. Hasta la mañana del jueves, las condiciones en el aeropuerto cordobés continuaban siendo adversas, complicando la normalización de las operaciones.

La afectación de las aeronaves de Aerolíneas Argentinas resultó en una reprogramación de múltiples servicios; aunque los pasajeros fueron debidamente informados, muchos se agolparon en los mostradores a la espera de novedades.

Además, Flybondi se vio obligado a cancelar cuatro de sus vuelos, ya que muchos de sus aviones están fuera de servicio.

Las demoras en los despegues generan conflictos en los arrivos subsiguientes, provocando un efecto dominó que afecta la continuidad de los vuelos programados para el día.

Fuentes del aeropuerto han indicado que la situación podría comenzar a normalizarse hacia la tarde, a medida que se reactive la flota afectada. Sin embargo, Aerolíneas Argentinas afirma que, hasta el momento, no hay nuevas cancelaciones programadas.