Incendio en bar de centro de esquí en Suiza deja al menos 40 muertos: últimas novedades

Más de 40 vidas se han perdido y 119 personas han resultado heridas en un incendio devastador en un bar de esquí en Suiza. Esta tragedia ocurrida en el centro de esquí de Crans-Montana resuena como un recordatorio de la fragilidad de la vida.

Un Incendio Desgarrador en Le Constellation

A las 01:30 hora local, el bar Le Constellation se convirtió en un infierno cuando un incendio se desató en medio de las celebraciones de Año Nuevo. Las primeras estimaciones indican que hasta 100 personas han sufrido quemaduras graves, lo que deja abierta la posibilidad de que el saldo de muertos aumente.

Las autoridades informan que las víctimas provienen de diversas nacionalidades, agregando un matiz internacional a esta devastadora tragedia. Según las primeras informaciones, las luces de bengala del interior del bar podrían haber sido la causa inicial del fuego, aunque los investigadores están explorando múltiples hipótesis.

Detalles sobre las Víctimas

En un conmovedor discurso, el funcionario de seguridad regional Stéphane Ganzer brindó actualizaciones sobre la situación de los heridos, destacando que muchos enfrentan riesgos críticos y que se están despliegando recursos médicos a nivel nacional e internacional para atender a las víctimas.

Entre los afectados, se estima que al menos 19 ciudadanos italianos estaban presentes, con reportes de desaparecidos. La situación ha generado una respuesta solidaria de otros países, incluyendo la oferta de servicios médicos especializados desde Polonia y Francia.

Causas y Circunstancias del Incendio

La fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, ha manifestado que, aunque se sospecha que las luces de bengala son la causa más probable, «ninguna línea de investigación se descarta».

La escena del incendio fue descrita por testigos como caótica, con comentarios sobre la dificultad de evacuar a los asistentes debido a las estrechas rutas de salida. «Todo el techo estaba en llamas en unos pocos segundos», compartieron dos testigos presentes en el lugar.

Un Icono en Crans-Montana

El bar Le Constellation, aunque sin lujo excesivo, era un lugar emblemático donde los esquiadores y turistas se reunían para celebrar. Con una capacidad para 300 personas, celebraciones como las de Año Nuevo atraen multitudes, lo que seguramente contribuyó a la alta cantidad de víctimas en esta tragedia.

Imágenes del bar publicadas antes del incidente mostraban un ambiente festivo, donde se destacaban la alegría y la convivencia entre sus visitantes.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas de este trágico evento, mientras la comunidad suiza y el mundo lamentan la pérdida de vidas.