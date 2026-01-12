Descubre 12 Playas Ocultas en la Costa Atlántica Bonaerense

La Costa Atlántica de Buenos Aires, con más de 900 kilómetros de litoral, es el destino ideal para los que buscan unos días de relax. Si bien Mar del Plata y Villa Gesell son los nombres más conocidos, existen refugios menos concurridos donde impera la paz.

Los Encantos de la Costa Atlántica

Desde San Clemente del Tuyú hasta Carmen de Patagones, la costa ofrece una variedad de balnearios que invitan a disfrutar de la naturaleza y desconectar del bullicio urbano. Muchos visitantes ya conocen las playas más populares, pero siempre hay tesoros ocultos esperando ser descubiertos.

Punta Médanos: Dunas y Aventura

Ubicado en el Partido de la Costa, Punta Médanos cautiva con sus impresionantes dunas que llegan a los 30 metros de altura. Aquí, los amantes del sandboard pueden deslizarse ante la vista del faro de 1893, mientras que el paisaje natural permite disfrutar de actividades como surf, pesca y picnics familiares.

Colonia Marina: El Secreto Mejor Guardado

A pocos kilómetros de Villa Gesell, Colonia Marina es un remanso de paz. Este balneario, rodeado de bosques y dunas, invita a disfrutar de sus playas menos transitadas y de un complejo hotelero de primera. Ideal para aquellos que buscan tranquilidad sin renunciar a la comodidad.

Atlántida: Naturaleza en Estado Puro

En el kilómetro 499 de la ruta 11, Atlántida se presenta como una reserva natural donde los bosques de pinos y eucaliptos se entrelazan con un apacible ambiente costero. Con su rica oferta gastronómica local, es un perfect place to unwind.

San Eduardo del Mar: Relax y Naturaleza

Este balneario, a medio camino entre Mar del Plata y Miramar, se caracteriza por su ambiente pueblerino y familiar. Sus playas amplias permiten disfrutar de actividades al aire libre en un entorno sereno y acogedor.

Centinela del Mar: Un Oasis de Serenidad

A solo unos kilómetros de la ciudad, Centinela del Mar es un lugar con menos de veinte casas y un entorno natural impresionante. Su reciente designación como «Reserva Natural Provincial» garantiza una experiencia sostenible y en contacto con la biodiversidad local.

Arenas Verdes: Paraíso para Surfistas

El balneario Arenas Verdes se caracteriza por sus olas ideales para surfistas y un ambiente familiar. Sus campings junto a la playa y atractivos naturales hacen de este lugar una opción diferente para disfrutar del mar.

Los Ángeles: Una Joyita Oculta

A pocos kilómetros de Necochea, Los Ángeles ofrece un paisaje impactante de dunas, acantilados y una rica actividad pesquera. Es ideal para quienes buscan un contacto cercano con la naturaleza.

San Cayetano: Playa y Aventura

Con una vasta franja de arena de 24 kilómetros, San Cayetano es el lugar perfecto para los veraneantes que prefieren el espacio. Su urbanización modesta y las calles de arena crean un ambiente auténtico y relajante.

Sauce Grande: Recreación y Relax

El balneario Sauce Grande se distingue por su faro y sus playas agrestes rodeadas de altos médanos. Perfecto para caminatas, avistamientos de aves y pesca deportiva, es un lugar que no deja de sorprender.

Arroyo Pareja: Historia y Naturaleza

Con un parador, camping y servicios completos, Arroyo Pareja es un balneario de acceso fácil desde Punta Alta. Los pescadores aventureros encontrarán aquí grandes tiburones y un bello paisaje.

La Chiquita: Escapada Natural

Con una larga playa de 23 kilómetros enmarcada por un desierto de dunas, La Chiquita es el destino ideal para quienes prefieren ambientes rústicos y poco concurridos, donde disfrutar de actividades al aire libre.

7 de Marzo: Cultura y Naturaleza

La playa más austral del litoral bonaerense en Carmen de Patagones es famosa por su tranquillo ambiente y su rica historia. Ideal para la pesca y el campamentismo.