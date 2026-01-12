EE.UU.: el aliado industrial preferido frente a China

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, comparte su visión sobre el futuro del sector industrial y las oportunidades en el marco internacional, a medida que el país se adapta a nuevos acuerdos comerciales.

Martín Rappallini, destacado industrial argentino y líder de la UIA, enfrenta un desafío significativo en un sector que sigue en una encrucijada. La actividad industrial se sitúa un 10% por debajo de los niveles previos, y aunque hay un leve crecimiento, se necesita urgentemente adaptarse a las nuevas realidades comerciales.

Desafíos y Oportunidades en la Industria Nacional

En un contexto crítico, Rappallini analiza el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y su impacto en el Mercosur. Señala la necesidad de reformas fiscales y laborales para elevar la competitividad del país. “Si reducimos la carga impositiva y mejoramos la infraestructura, podemos transformar el 90% de nuestra industria en un competidor global”, afirma con firmeza.

El Acuerdo Comercial con Estados Unidos: ¿Una Oportunidad para Argentina?

Respecto a la negociación con Estados Unidos, Rappallini manifiesta: “Es crucial para Argentina establecer alianzas con naciones que respeten las reglas comerciales. Estados Unidos es un gran importador y, dependiendo de la relación política, podría ofrecer un terreno fértil para nuestras exportaciones”.

Un Acuerdo Que Favorece a Ambos

Rappallini sostiene que el acuerdo es favorable en comparación con las relaciones comerciales con China. Mientras que China genera un déficit significativo, con Estados Unidos se espera un balance mucho más sostenible. “Competiremos con aquellos que abastecen a Estados Unidos, lo que abre oportunidades para el mercado argentino”, asegura.

Potenciales Sectores de Crecimiento

El presidente de la UIA destaca sectores que ya están exportando con éxito, como el aluminio y el acero. “Estamos al borde de una transformación. Si logramos alinear nuestras capacidades con la demanda internacional, podemos crear un diferencial”, menciona Rappallini.

Factores Clave para la Competitividad

Para revitalizar la industria argentina, Rappallini establece cinco factores fundamentales: acceso al crédito, un sistema impositivo favorable, un régimen laboral moderno, infraestructura adecuada y educación orientada al trabajo. “Sin estas mejoras, la industria argentina se verá limitada”, advierte.

Sobre el Nuevo Contrato Productivo

El concepto de un nuevo contrato productivo se centra en la colaboración entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. “Debemos trabajar juntos para ser más efectivos en el mercado global”, concluye Rappallini, haciendo un llamado a la unidad en un momento crucial para la industria.

La Perspectiva Futura

Finalmente, Rappallini destaca que la paciencia social y empresarial es fundamental para llevar a cabo estas reformas. “Las experiencias previas de México y Brasil muestran que el crecimiento es posible si se generan las condiciones adecuadas. La clave está en la competitividad y en hacer de la industria argentina un jugador relevante en el escenario internacional”, concluye.