Vecinos se organizan para reclamar una convivencia armoniosa con los animales

Polémica en Nordelta: Vecinos Luchan por la Permanencia de los Carpinchos

Los carpinchos de Nordelta, célebres por su incursión en las calles durante la pandemia, están nuevamente en el centro de un conflicto, esta vez entre autoridades y una ONG que defiende su hábitat.

El personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia se presentó en el Barrio Silvestre de Nordelta con el fin de cumplir una orden judicial que ordena el traslado de estos animales a una futura reserva privada en San Fernando. A pesar de que la operación debía realizarse antes de las 9 de la mañana, a las 10:30 seguían en su lugar, disfrutando de la sombra de los árboles.

Protesta Vecinal en Defensa de los Carpinchos

Un grupo de vecinos ha formado la agrupación Carpinchos Nordelta, Somos Su Voz, y organizó una vigilia en la entrada del barrio para intentar frenar el traslado. La orden de evacuación, firmada por la jueza María Paula Venere, ha desatado una fuerte controversia.

El Operativo que No Atrae a los Carpinchos

Las autoridades han preparado jaulas con redes para capturar a los carpinchos, esperando que ingresen por voluntad propia. Sin embargo, los animales prefieren descansar a la sombra, dejando las jaulas vacías. «Es una situación desesperante», comentó Silvia, integrante de la ONG, quien aboga por la convivencia entre vecinos y animales.

Preocupaciones por Incumplimientos

Silvia también expresó su preocupación por posibles incumplimientos en el protocolo de traslado, indicando que las camionetas estaban listas con más jaulas. «Nadie que quiera su traslado se ha presentado. La mayoría de los vecinos desea convivir con ellos en este entorno natural», agregó.

Detalles del Traslado Planificado

Marcos, administrador de Nordelta, confirmó que se planea llevar a cabo un «traslado piloto» de 12 carpinchos, específicamente aquellos que no están en gestación ni tienen crías. Actualmente, se estima que hay cerca de 900 carpinchos en la zona, y la decisión se basa en la alta tasa de atropellamientos que sufren al cruzar la arteria principal del barrio.

