Descubre 6 playas de España para un verano relajante en 2026

Desde calas escondidas hasta playas urbanas, España se posiciona como el destino ideal para quienes buscan relajarse al sol este verano. Con una rica oferta costera, este país promete aventuras para todos los gustos.

Explora la Costa Española: Un Paraíso para Viajeros

Con cerca de 8,000 kilómetros de costa que albergan una gran variedad de playas, España atrae a muchos viajeros argentinos que quieren escapar al sol. Los visitantes encontrarán pintorescos pueblos de pescadores, playas urbanas vibrantes y elegantes villas marineras, haciendo de este un viaje inolvidable.

Seis Playas Imperdibles para Relajarse

A continuación, te presentamos seis playas que se destacan por sus encantos y son perfectas para disfrutar de días de calma, lecturas y paseos interminables.

1. Playa de Muro, Mallorca

Aguas cristalinas y arena dorada: la Playa de Muro se ubica en el norte de Mallorca, destacándose por su belleza natural.

Esta magnífica playa es un lugar perfecto para las familias, por su extensión de 4,200 metros de arena clara y acceso sencillo. Aquí, el mar tiene poca profundidad, ideal para el baño y el descanso bajo el sol.

Con atardeceres de ensueño, es también un lugar popular para el avistamiento de aves, un atractivo adicional para los amantes de la naturaleza.

2. Playa de la Fontanilla, Cádiz

Con un ambiente vibrante y un pueblo cercano, la Playa de la Fontanilla en la Costa de la Luz es el lugar perfecto para disfrutar de un día familiar. Su arena dorada y aguas tranquilas la convierten en una elección segura para quienes buscan relax.

Las instalaciones, como chiringuitos y restaurantes, permiten un acceso cómodo y una experiencia placentera, ideal para disfrutar de la gastronomía local.

3. Playa de Cabopino, Málaga

Un rincón natural y acogedor: la Playa de Cabopino ofrece un ambiente diferente a las urbanas Marbella, gracias a sus dunas y vegetación.

Este balneario, conocido por su tranquilidad, es perfecto para quienes anhelan pasar horas disfrutando del mar calmo y de todas las comodidades necesarias.

4. Playa de Aiguablava, Girona

Escondida entre acantilados, la Playa de Aiguablava destaca con sus aguas turquesas. A pesar de ser pequeña, su entorno protegido y sus servicios la convierten en una opción muy atractiva para los visitantes que buscan un recodo pintoresco.

Ideal para familias, esta playa cuenta con opciones de restauración, lo que la hace perfecta para pasar el día disfrutando del sol y la buena comida.

5. Playa de la Granadella, Alicante

Con su característico terreno de grava, la Playa de la Granadella es un refugio perfecto para los buceadores y amantes del snorkel. Sus aguas tranquilas y cristalinas son ideales para explorar la vida marina.

Localizada en Jávea, este lugar resguardado brinda un acceso cómodo y una experiencia placentera lejos del bullicio de la ciudad.

6. Playa de la Concha, San Sebastián

Una de las playas más urbanas pero con un encanto indiscutible, la Playa de la Concha es famosa por su bahía pintoresca y su ambiente vibrante. Ideal para pasear y disfrutar de la gastronomía vasca, esta playa ofrece actividades acuáticas y una vista impresionante.

Reconocida como una de las playas urbanas más hermosas del mundo, su historia y belleza la convierten en un destino cautivador.