Cotización del Dólar en Córdoba: Precio del 4 de mayo

En el inicio de esta semana, el dólar oficial y otras modalidades presentan cotizaciones significativas que afectan a los actores económicos del país.

Este lunes 4 de mayo, el Banco Nación establece el precio de venta del dólar oficial en 1.365 pesos, mientras que la compra se sitúa en 1.415 pesos.

Ante la fluctuación del mercado, el Gobierno ha fijado bandas entre 1.000 y 1.500 pesos para permitir que la divisa estadounidense tenga un libre flote.

Detalles sobre el Dólar Banco Nación

En el Banco Nación, el comportamiento del dólar destaca en la jornada de hoy con valores que buscan estabilizar la economía nacional.

Cotización del Dólar Blue

La versión no oficial del dólar, conocida como dólar blue, también forma parte del panorama cambiario, aunque los valores específicos varían constantemente.

Valor del Dólar MEP

El dólar MEP se encuentra en $1.307,08 para la compra y $1.474,51 para la venta, reflejando las dinámicas del mercado financiero.

Cotizaciones por Entidades Financieras

Los precios del dólar oficial pueden presentar variaciones según la entidad bancaria. A continuación las cotizaciones de algunas de las principales instituciones:

Bancor

– Compra: $1.360.

– Venta: $1.420.

BBVA

– Compra: $1.365.

– Venta: $1.415.

ICBC

– Compra: $1.375.

– Venta: $1.435.

Banco Supervielle

– Compra: $1.389.

– Venta: $1.439.