Ministros y Secretarios: Sueldo Aumenta un 123% en el Estado

El presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, han dado luz verde a un significativo aumento en los salarios de los altos funcionarios del Gobierno, a partir de un decreto que pone fin al congelamiento de haberes que se implementó a inicios de su gestión.

Desde el 2 de enero, el decreto 931/2025 establece una fuerte recomposición salarial para más de mil funcionarios, que resultará en sueldos hasta un 123,8% más altos en junio en comparación con diciembre de 2025. En algunos casos, los salarios superarán los 8 millones de pesos.

Este incremento abarcará a figuras clave del gabinete, incluyendo al propio Adorni, a la secretaria general Karina Milei, entre otros ministros y secretarios, así como a responsables de diversas secretarías y organismos públicos.

Más Detalles del Aumento Salarial

Con el fin de igualar los salarios de la alta dirección estatal con los acuerdos salariales del sector público, el decreto busca terminar con el congelamiento de haberes que había estado en vigor durante parte de su administración.

Salarios Excluidos: Javier Milei y Victoria Villarruel

A pesar de estos aumentos, se ha aclarado que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel no verán cambios en sus respectivos sueldos de $4.066.018 y $3.764.821. Milei destacó que su salario se ha mantenido intacto desde su asunción.

Cuánto Ganarán los Funcionarios a Partir de Junio

A partir de junio, los ministros y secretarios de rango ministerial recibirán un sueldo bruto de $8.019.338, un notable aumento respecto a los $3.584.006 que percibían en diciembre. Asimismo, los secretarios verán su salario aumentar de $3.282.709 a $7.345.634, mientras que los subsecretarios pasarán de $2.981.513 a $6.761.656.

Condiciones del Aumento: Control del Déficit Fiscal

El decreto también estipula que estos incrementos dependerán de la capacidad del Gobierno para mantener el déficit fiscal bajo control. En caso de que la situación fiscal se torne insostenible, podría haber un congelamiento en las retribuciones de los altos funcionarios.

Comparativa Salarial con Otros Poderes del Estado

A pesar de estos aumentos, los salarios del Poder Ejecutivo seguirán siendo notablemente inferiores a los del Poder Legislativo, donde los sueldos de diputados y senadores superan los 11 millones de pesos. Por otra parte, el Poder Judicial también ostenta salarios más elevados, con jueces de Cámara ganando entre 12 y 15 millones y los de la Corte Suprema alcanzando casi 20 millones de pesos mensuales.