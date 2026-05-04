Transparencia: Más que Compartir Información

La reciente creación de la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana marca un hito en el ámbito judicial argentino, impulsando la apertura de información y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la justicia.

Historicamente, se ha considerado que la transparencia se limita a responder solicitudes de información. Sin embargo, esta perspectiva se queda corta. La experiencia del Consejo de la Magistratura de la Nación indica que la discusión debe ir más allá: se trata de construir instituciones que no solo respondan, sino que organicen, publiquen y hagan accesible la información que requiere la sociedad.

Avances Significativos en la Transparencia Judicial

En este contexto, el Consejo de la Magistratura ha llevado a cabo importantes desarrollos en los últimos años. La inauguración de la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana, junto a la implementación del régimen de acceso a la información pública y la consolidación del Portal de Transparencia, reflejan un cambio hacia una política institucional más abierta. Esto se enmarca en la Ley 27.275, que promueve la divulgación de información institucional básica, como datos sobre personal, escalas salariales, presupuesto y declaraciones juradas.

Un Nuevo Enfoque en la Información Judicial

Estas iniciativas no solo aseguran el cumplimiento de la ley, sino que también demuestran un compromiso hacia una política de apertura gradual. Este enfoque ha permitido aumentar la disponibilidad de información sobre procesos relevantes para la sociedad, incluidos los de selección de magistrados y auditorías. Además, se han fortalecido los registros estadísticos y se ha creado un registro de datos de género que se aplica a los procesos de selección.

Implicaciones para el Periodismo y la Sociedad Civil

El acceso a información organizada y actualizada es crucial tanto para el periodismo como para las organizaciones civiles. Por un lado, permite a los periodistas investigar y contextualizar decisiones públicas con mayor precisión; por otro, facilita a las ONG el monitoreo de la gestión judicial y la formulación de diagnósticos basados en datos tangibles. La transparencia, por tanto, se traduce en un aumento de las oportunidades de control y participación ciudadana.

Crecimiento en las Solicitudes de Información

A pesar de que podría pensarse que más información pública resulta en menos solicitudes formales, el Consejo ha observado un aumento en este tipo de pedidos en un contexto de baja conflictividad. Este crecimiento refleja una política de apertura que fomenta una ciudadanía más exigente, que formula preguntas específicas y utiliza activamente las herramientas de acceso a la información.

Desafíos y Oportunidades para el Futuro

Los desafíos actuales van más allá de la mera disponibilidad de información. Es crucial mejorar la navegabilidad y accesibilidad de la misma. Para ello, se están implementando soluciones conversacionales y se están organizando espacios de diálogo con la sociedad civil y académica, destinados a identificar nuevas necesidades y ajustar las respuestas institucionales.

La Transparencia como Proceso Dinámico

La transparencia no es estática. Requiere un esfuerzo continuo de revisión y mejora de las herramientas de acceso, atendiendo la evolución de las demandas sociales. La eficacia de una política de transparencia se mide no solo por la cantidad de información publicada, sino por la capacidad de la ciudadanía para acceder a ella. Un enfoque integral permitirá que esta política evolucione y responda a las necesidades cambiantes de la sociedad.