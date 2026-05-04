Merino se Reúne con Agencias de Turismo para Impulsar la Actividad

El intendente Gerardo Merino se reunió con agencias de turismo receptivo para desarrollar una oferta turística que potencie el vínculo con la naturaleza y el rico patrimonio de la ciudad.

Un Encuentro Clave para el Futuro Turístico de Trelew

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, acompañado por el equipo de la Secretaría de Producción, Comercio, Industria y Turismo, celebró una reunión con destacados representantes de agencias de turismo receptivo. Este encuentro tuvo como objetivo fortalecer la oferta turística de la ciudad, centrada en el aprovechamiento de la naturaleza y la integración de su patrimonio paleontológico, histórico y cultural.

Analizando el Potencial Turístico de la Región

Durante la sesión, se hizo un análisis exhaustivo de la situación turística tanto a nivel local como regional. El diálogo abierto entre los actores del sector permitió un intercambio enriquecedor de ideas, favoreciendo la gestión de la llegada de visitantes a Trelew.

Visión de Futuro: Adaptación y Crecimiento

Gerardo Merino enfatizó la importancia de mantener un enfoque comunicativo con los profesionales del turismo, ya que el sector está en constante evolución. “Es esencial que la ciudad se adapte, conserve y atraiga a nuevos mercados”, afirmó el intendente.

Juntos por un Turismo Competitivo y Sostenible

El intendente también destacó que se planificará una colaboración estrecha con el municipio, el ENTRETUR y otros actores turísticos. El objetivo es diseñar estrategias promocionales que refuercen el sector, aprovechando los recursos naturales y añadiendo el valor del turismo paleontológico, histórico y cultural, en busca de una oferta sostenible y competitiva, basada en experiencias auténticas que reflejen la identidad local.