Invierte Sin Perder: CEDEAR, Plazo Fijo, ON y Cripto – Guía de ARCA

El acceso a activos globales nunca fue tan fácil, pero los inversores en Argentina enfrentan un complicado entramado fiscal que puede afectar sus ganancias. Descubre cómo navegar por este panorama y maximizar tus rendimientos impositivos.

El ecosistema financiero argentino presenta un dilema: la tecnología facilita el acceso a inversiones globales, mientras que la estructura impositiva se vuelve cada vez más compleja. Por ello, para aquellos que han logrado dolarizar sus ahorros, la rentabilidad va más allá de la apreciación del activo; ahora incluye su eficiencia fiscal.

Con el reciente establecimiento de la Ley de Modernización Laboral y nuevos beneficios fiscales, estar al tanto de cómo posicionarse frente a la ARCA puede ser la clave entre una inversión exitosa y la pérdida de capital debido a Bienes Personales y Ganancias.

Guía Impositiva 2026: Activos en el Semáforo Financiero

Para descifrar el panorama actual, es fundamental distinguir entre tenencia (lo que se posee al 31 de diciembre) y renta (lo que se obtiene mediante ventas o cobro de cupones).

Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores, señala que hay claras ventajas en cuanto a eficiencia fiscal. Analicemos cómo se tributan los principales instrumentos:

Acciones Locales

Las ganancias por venta y los dividendos están exentos de Ganancias para personas humanas. En Bienes Personales, el impuesto se abona a nivel societario, evitando declaración directa por parte del inversor.

Obligaciones Negociables (ON): El Activo Estrella

Para 2026, estos activos brindan exenciones tanto en Ganancias como en Bienes Personales, siempre y cuando sean emitidos en pesos o bajo ciertas condiciones de oferta pública local.

CEDEAR: Un Costo Oculto

A pesar de que la venta de CEDEAR está exenta de Ganancias, los dividendos están gravados a una alta tasa progresiva. Además, son considerados activos del exterior en Bienes Personales, lo que implica una mayor carga fiscal.

Criptomonedas

Las utilidades por venta tributan un 15% en Ganancias. Los tratamientos fiscales varían según se operen en exchanges locales o se mantengan en wallets frías.

Plazos Fijos en Dólares: La Gran Novedad

Gracias a la reciente reforma, estos depósitos ahora están exentos en Ganancias, sumándose a su exención en Bienes Personales.

Títulos Públicos

Tanto las ganancias por venta como la renta generada por bonos y letras se mantienen libres de impuestos en Ganancias y Bienes Personales.

Rodríguez concluye que la exención para plazos fijos en dólares es un cambio significativo para el año 2026 y que las Obligaciones Negociables superan en competitividad a los CEDEAR debido a su exención total de intereses.

Planning Inteligente: Preparándose para el Año Fiscal

A la luz de estas regulaciones, es esencial que los inversores sean astutos en el manejo de sus cuentas. Existen estrategias que podrían mejorar la rentabilidad y proteger el capital.

Consideraciones para Criptoactivos

El debate sobre la regulación de criptomonedas sigue en constante evolución. Mientras en EE.UU. se proponen impuestos específicos, en Argentina, el 15% de Ganancias se aplica a las utilidades por ventas. Así, resulta vital entender las diferencias entre activos como stablecoins y CEDEAR.

Inversiones en PYMES

Si decides reinvertir tus ganancias en un emprendimiento, el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) otorga ventajas significativas. La amortización acelerada de bienes es un aliciente claro.

Inmuebles: La Retórica de los Ladrillos

Para quienes buscan alternativas tangibles, la reforma laboral también benefició al sector inmobiliario. La rentabilidad por ventas y alquileres destinados a vivienda ahora está exenta de Ganancias.

Consejos para Inversionistas Novatos

Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, ten en mente estas recomendaciones clave:

Prioriza la inversión local sobre ADR. Esta estrategia minimiza las complicaciones vinculadas a Bienes Personales.

Cuidado con las cuentas en el extranjero. La información se comparte fácilmente y mantener una buena gestión es crucial.

No olvides el «Rulo» bancario. Mover fondos a una caja de ahorro antes del cierre del año puede ser una estrategia efectiva para disminuir las obligaciones fiscales.

El año 2026 ofrece grandes oportunidades para los inversores informados, especialmente en Obligaciones Negociables y Plazos Fijos en Dólares, aunque conviene evaluar minuciosamente los costos ocultos de opciones como criptomonedas y CEDEAR.