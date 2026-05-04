Nuevos precios de la luz y subsidios al gas a partir de mayo

La Secretaría de Energía ha actualizado los precios mayoristas de electricidad que entrarán en vigencia el 1° de mayo, estableciendo condiciones esenciales para el abastecimiento de este invierno. Esta resolución impacta directamente en las tarifas que los usuarios finales deberán afrontar.

La Resolución 109/2026, publicada en el Boletín Oficial, detalla los montos de energía, potencia, transporte y subsidios para el periodo de mayo a julio. Se trata de una medida crucial que involucra a la Programación Estacional de Invierno del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), elaborada por Cammesa, la autoridad encargada del despacho eléctrico.

Detalles de los Nuevos Precios Mayoristas

La normativa establece precios estabilizados para la energía (PEE) y la potencia (POTREF) para el trimestre en cuestión. Para el hogar, los precios rondarán los $83,051 por MWh en horas pico, $80,196 en horas intermedias y $78,866 en horas valle. En cuanto a la potencia, el costo se sitúa en $8,846,232 por MW-mes, con ligeras variaciones para usuarios no residenciales y de gran demanda según el tipo de consumo.

Costos de Transporte y Distribución

La resolución también aborda el costo de transporte eléctrico en alta tensión y la distribución troncal, que pueden variar según el agente distribuidor. En muchos casos, el total del servicio de transporte se sitúa cerca de $10,601 por MWh, aunque puede sobrepasar los $15,000 dependiendo de la ubicación y del servicio prestado, lo cual se traduce en un aumento en el costo de la electricidad.

Particularidades en Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, los precios mayoristas son distintos a los del sistema interconectado nacional. Allí, en horas pico, el costo puede llegar a $94,976 por MWh en Ushuaia y $97,940 en Río Grande, con variaciones según las franjas horarias.

Subsidios y Bonificaciones

La medida incluye modificaciones en los subsidios, como la bonificación adicional para los usuarios en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que obtendrán un descuento extraordinario del 10.67% sobre el consumo base durante los meses de mayo, junio y julio. Esto busca reforzar el apoyo a los sectores más vulnerables en medio de la actualización de precios.

Asimismo, se ha actualizado el recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), fijando un costo de $2,280 por MWh a partir de mayo, lo que representa el 2% del precio de referencia actual.

Cambios en el Subsidio de Gas

De forma paralela, también se ha implementado una modificación en el esquema de subsidios para el gas. A través de la Resolución 111/2026, se dispondrá de una bonificación adicional del 25% para usuarios de gas natural y propano indiluido durante mayo de 2026, beneficiando a entidades de bien público, clubes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Todo ello en función de la necesidad de proteger a los sectores de menores ingresos frente al aumento en los costos energéticos.