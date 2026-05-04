Guerra EE.UU.-Israel contra Irán: Sigue la tensión en Medio Oriente, 4 de mayo.

En un contexto de crecientes tensiones, el presidente Donald Trump ha calificado de “inaceptable” la propuesta presentada por Irán, mientras se prepara para implementar una iniciativa que busca asegurar la navegación en la región.

El líder estadounidense no se ha mostrado conciliador tras el anuncio de Teherán. Trump expresó que una acción militar sigue siendo una alternativa viable, afirmando: “No puedo imaginar que sea aceptable”. Además, advirtió que un nuevo ataque “es una posibilidad” latente, reflejando así la gravedad de la situación.

Trump Lanza el “Proyecto Libertad”

En medio de este clima de tensión, Trump ha presentado el “Proyecto Libertad”, una estrategia que iniciará el próximo lunes y que tiene como objetivo garantizar la seguridad de la navegación en aguas clave. “Hemos comunicado a estas naciones que nos ocuparemos de guiar sus barcos de manera segura, para que puedan operar con libertad y eficacia”, aseguró el mandatario.

Compromiso con la Seguridad Marítima

Trump añadió que ha instruido a sus representantes a tomar todas las medidas necesarias para retirar tanto a los barcos como a sus tripulaciones del estrecho. “Han indicado que no retornarán a la región hasta que las condiciones sean seguras para la navegación”, agregó, subrayando el firme compromiso de su administración con la seguridad en la zona.

Reacción de Irán ante el Plan Estadounidense

Desde Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado la recepción de la respuesta estadounidense a su propuesta diplomática, que estaba organizada en 14 puntos. El vocero Esmail Baghaei declaró: “La respuesta estadounidense ha llegado, la estamos analizando”, lo que añade un nuevo capítulo en este complejo diálogo internacional.