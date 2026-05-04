Alianza Lima: Tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tras emocionante triunfo 3-2 sobre San Martín

En un partido épico, Alianza Lima logró su tercer título consecutivo en la Liga Peruana de Vóley, consagrándose campeón en una final vibrante contra San Martín que quedó grabada en la memoria de los aficionados.

Un Final de Infarto en Villa El Salvador

En el Polideportivo de Villa El Salvador, Alianza Lima hizo historia al vencer a San Martín por 3-2 en un partido definido en un emocionante ‘extra game’. Con este triunfo, el equipo dirigido por Facundo Morando no solo se lleva el tricampeonato nacional, sino que también suma su sexto título en total.

Resultados por Sets

Los parciales del encuentro fueron: 25-20, 24-26, 25-22, 19-25 y 15-13. Cada set estuvo marcado por la intensidad y el esfuerzo de ambos equipos, lo que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos.

Clasificación al Sudamericano de Clubes

Además de conquistar la liga, Alianza Lima obtuvo su pasaje al Sudamericano de Clubes de la próxima temporada, competición que podría desarrollarse en Perú, llevando el nombre del club a un escenario internacional aún más grande.

La jubilo entre jugadoras y aficionados, marcando un momento inolvidable tras el tricampeonato.