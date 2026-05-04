Jueces vinculados a Tapia y Toviggino: El Gobierno busca su ascenso a un fuero clave

El Gobierno está embarcado en una reestructuración profunda del sistema judicial, una de las más significativas en años. La Casa Rosada se encuentra en negociaciones con líderes del PJ y en el Consejo de la Magistratura para designar jueces en varios tribunales del país.

Un Proceso Decisivo de Renovación Judicial

La administración actual busca llenar vacantes que alcanzan casi el 40% de los tribunales, resultado de gestiones anteriores. Este cambio representa tanto una oportunidad como una manifestación de decisiones políticas audaces, con beneficios potenciales para quienes apoyen al oficialismo.

Candidatos con Trayectorias Impecables

Muchos de los postulantes cuyo pliego ha sido enviado al Senado poseen antecedentes profesionales sólidos. La situación de vacantes en la Justicia es un reflejo de las debilidades de administraciones pasadas, lo que ahora abre un nuevo capítulo.

Los Responsables: Mahiques y Viola

Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola son los arquitectos detrás de este rediseño judicial. Ambos operan bajo la supervisión de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La selección de nuevos candidatos ha suscitado controversia debido a su discrecionalidad y a la conexión entre distintos actores políticos.

Intereses Cruzados y Controversias

Un caso que ha acaparado atención es el «Caso AFA», que involucra a figuras como Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Se plantea la posibilidad de que este proceso judicial beneficie a ciertos magistrados. Mahiques y Viola han promovido el ascenso de jueces como Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes han tomado decisiones favorables al oficialismo en el pasado.

La Influencia del Caso AFA

Catania, un juez con antecedentes alineados a los intereses kirchneristas y vínculos con la AFA, y Greenway, quien sobreseyó a Tapia en un caso de lavado de dinero, ahora están en la mira del Senado. Esta situación despierta dudas sobre la imparcialidad del futuro legal relacionado con el fútbol argentino.

Tensiones en la Cámara de Casación

Al mismo tiempo, se discuten cambios en la Cámara de Casación, que podrían incluir la disminución de magistrados en función de la adecuación institucional. La figura de Mahiques dentro del Gobierno ha suscitado críticas por sus lazos con personajes cuestionados como Toviggino.

El Futuro de Irurzun

En medio de esta reconfiguración, el juez Martín Irurzun se enfrenta a un panorama incierto al solicitar continuidad en su puesto. Su situación contrasta con otras magistradas, abriendo interrogantes sobre el criterio utilizado por el Gobierno para estas decisiones.

Avances en el Consejo de la Magistratura

El oficialismo prevé enviar al Senado propuestas para aproximadamente 30 jueces en diversas provincias, centrándose en postulantes afines a gobernadores del PJ aliados. Este enfoque busca consolidar una red de apoyo que respalde la estrategia judicial del Gobierno.

Aspiraciones a Mayor Poder

Mahiques también ha manifestado su interés por acceder a la Procuración General, un cambio que podría impactar significativamente en la pauta de investigaciones sobre corrupción que afecten a miembros del actual Gobierno.

No obstante, aún no se ha definido a los dos jueces que completarían la Corte Suprema, dejando en suspenso uno de los aspectos más críticos de esta transformación.

Conclusión: Un Poder Judicial en Cambio

Con las iniciativas que se están tomando, Mahiques se posiciona como una figura clave, lo que podría marcar un antes y un después en el funcionamiento del Poder Judicial argentino.