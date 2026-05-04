Kicillof reduce la ayuda alimentaria en Buenos Aires: más de 2 millones quedarán sin asistencia

La decisión del gobernador Axel Kicillof de suspender el programa de asistencia alimentaria por 90 días genera revuelo en la política provincial y apunta a una nueva internal en el peronismo.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha tomado la polémica decisión de interrumpir el programa MESA, que durante más de dos años ha proporcionado asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses. Este recorte se hará efectivo a partir de mayo y se dirige especialmente a las familias en situación vulnerable que dependen de esta ayuda en las escuelas públicas del territorio provincial.

Impacto en la Asistencia Social

La suspensión del programa implica eliminar el Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria, una iniciativa creada para enfrentar las dificultades económicas agravadas por la pandemia. Este servicio era fundamental, ya que distribuía cajas con productos básicos a cerca de 2,1 millones de hogares a través de los consejos escolares de los 135 municipios bonaerenses.

El recorte ha generado un clima de tensión no solo entre los beneficiarios, sino también en el seno del peronismo. La Cámpora ha expresado su desacuerdo con esta medida, mientras el gobernador enfrenta un aluvión de críticas que resalta las divisiones internas dentro de su partido.

Justificación del Gobierno Provincial

El argumento detrás de esta decisión gira en torno a cuestiones fiscales. Kicillof sostiene que el programa fue diseñado como una respuesta extraordinaria durante la crisis sanitaria y que su continuidad sería inviable tras la retirada del financiamiento nacional. Durante la pandemia, la provincia había cubierto el 60% de los costos, mientras que el gobierno nacional asumía el 40%. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, este aporte se descontinuó, y Kicillof afirma que ahora la provincia debe hacerse cargo de un gasto mensual que asciende a aproximadamente $12.000 millones.

Tensiones Internas en el Peronismo

Dentro del peronismo, las reacciones han sido diversas. Sectores de La Cámpora han criticado la medida y se han distanciado de ella, mientras que el entorno de Kicillof interpreta el recorte como parte de una disputa más amplia con el ala más dura del kirchnerismo.

La respuesta hacia La Cámpora fue ácida, acusando a este sector de intentar perjudicar al gobernador en un momento delicado. En paralelo, Kicillof se ha dirigido a la administración de Milei, exigiendo una revisión de los fondos destinados a comedores escolares y asistencia social.

Un Futuro Complicado para Kicillof

A pesar de que el recorte del programa puede ser considerado una decisión fiscalmente necesaria, también representa un gran desafío político para Kicillof. La medida aumenta la presión sobre él, no solo por las críticas que recibe desde dentro de su partido, sino también por el impacto que tendrá en su imagen pública.

Con miras al futuro y el horizonte político de 2027, Kicillof busca mantener una relación cercana con la ciudadanía. Sin embargo, los recientes eventos podrían complicar su aspiración de ser el candidato del PJ en listas nacionales, lo que añade un interesante capítulo a la dinámica política argentina.