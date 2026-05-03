Legislador del Frente Cívico: ‘La medicina privada se extingue en el interior’

El alarmante diagnóstico del sistema de salud en Córdoba presentado por el legislador y médico Juan Pablo Peirone resalta la necesidad urgente de cambios estructurales. En una reciente conversación, enfatizó la crucial unión entre el sector público y privado, frente a un escenario crítico marcado por la falta de planificación y el colapso en el interior provincial.

Desafíos en la salud privada

Peirone expone que la salud debe ser considerada un sistema único, donde lo público y lo privado deben coexistir y colaborar. Sin embargo, la medicina privada enfrenta una inminente desaparición en el interior de Córdoba, donde el número de clínicas se ha reducido drásticamente en una década. La situación es alarmante: de 420 clínicas, hoy quedan menos de 60. Esto ha llevado a que pacientes de localidades como Marcos Juárez deban trasladarse a Villa María para recibir atención médica.

Colapso en hospitales y largas esperas

La saturación de hospitales en Córdoba capital es otro de los efectos colaterales de esta crisis. Los tiempos de espera para turnos y cirugías se han vuelto prohibitivos, alcanzando demoras de hasta seis meses. Esta situación responde a una falta de planificación evidente, que sólo parece empeorar con el tiempo.

Problemas en la distribución de médicos

La concentración de profesionales de la salud en la capital es desproporcionada. Aproximadamente el 80% de los especialistas se encuentran en Córdoba capital, mientras que regiones del norte tienen menos de un médico por cada mil habitantes. Esta desigualdad en la distribución no se debe a la falta de profesionales, sino a su mala asignación.

Incentivos necesarios para los médicos en el interior

Peirone comenta que es imperativo crear incentivos que atraigan a los médicos hacia el interior. Se deben ofrecer condiciones laborales atractivas, oportunidades de desarrollo y un entorno que favorezca la inserción de sus familias. “Hay que enamorarlos y ofrecer alternativas viables,” señala.

Conflictos entre los sistemas de salud

El legislador critica la “pelea estéril” entre los sistemas de salud. Muchas controversias surgen de disputas económicas que no tocan la raíz del problema. Por ejemplo, la escasez de especialistas como urólogos y traumatólogos en el interior se traduce en prácticas poco accesibles debido a honorarios que apenas cubren costos.

Consecuencias del sistema fragmentado

El resultado de esta fragmentación es claro: quienes pueden permitírselo acceden a la salud privada, mientras que el resto depende de un sistema público ya saturado. La duplicación de recursos es ineficiente, y se deben encontrar soluciones integradas que beneficien a ambos sectores.

La urgencia de una integración efectiva

Para Peirone, la salud privada debe ser considerada la columna vertebral del sistema, mientras que lo público debería cubrir las necesidades de quienes no tienen acceso. La competencia innecesaria y el intento del Estado de captar pacientes del sector privado son vistos como errores conceptuales que profundizan los problemas existentes.

Un futuro incierto sin acción

Si no se toman medidas, advierte Peirone, se corre el riesgo de eliminar completamente la medicina privada en el interior, lo cual tendría repercusiones devastadoras. Por lo tanto, es esencial abrir un espacio de diálogo y construir un sistema de salud verdaderamente integrado que aborde las necesidades de todos los cordobeses.