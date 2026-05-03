Hantavirus: Contagio, síntomas y el brote en un crucero que preocupa al país

Alertan por Hantavirus tras muertes en crucero: el peligro que acecha a Argentina

Se desató la preocupación en el sur argentino luego de que al menos tres pasajeros de un crucero que partió de Ushuaia a Cabo Verde fallecieran a causa de hantavirus, una enfermedad que podría estar relacionada con un brote reciente. La situación genera ecos del alarmante brote que afectó a la región en 2019, y la comunidad científica se encuentra en estado de alerta.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite? El hantavirus es una grave enfermedad viral aguda, causada por un grupo de virus ARN que se transmiten principalmente a través de roedores. En humanos, puede manifestarse de dos formas: el síndrome pulmonar por hantavirus (el más mortal) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

El roedor que propaga el virus El ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es el principal portador del virus Andes, que es común en la Patagonia. Investigaciones de una década, realizadas por la Fundación Mundo Sano y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, han arrojado datos esenciales sobre la infectividad de este roedor.

Estudio revela datos impactantes En Cholila, se colocaron más de 7,200 trampas y se encontró que entre el 1% y el 14% de los ejemplares estaban infectados. Este roedor es más común en ambiente poco perturbados, aunque también se halla en áreas cultivadas y pobladas. Los machos y los roedores más viejos tienen una mayor probabilidad de estar infectados, lo que sugiere que su interacción en busca de territorio los expone más al virus.

Métodos de transmisión al ser humano La inhalación de partículas virales, procedentes de la orina, heces o saliva de roedores, es la forma más común de contagio. La limpieza de espacios cerrados olvidados representa un riesgo considerable, y se recomienda ventilar espacios hasta 30 minutos antes de cualquier intento de limpieza.

El brote de 2019 y sus consecuencias El último brote significativo ocurrió en 2019 en Epuyén, donde un asistente a una fiesta contagió a varios invitados, lo que llevó a un aumento alarmante de casos en todo el país. La epidemia dejó 13 muertos y un extenso impacto social en la localidad.

La situación actual en Argentina Durante el último periodo, se han notificado cifras alarmantes, con un aumento en el número de casos y fallecimientos. Las autoridades están especialmente preocupadas por el brote en la región central del país, donde los casos han aumentado considerablemente.

Medidas de prevención esenciales Las recomendaciones para evitar contagios son claras: mantener las viviendas libres de roedores, ventilar adecuadamente los espacios antes de limpiarlos y mantenerse alerta ante síntomas como fiebre y dolor muscular, especialmente tras posible contacto con roedores o personas infectadas.

La situación actual pone al hantavirus nuevamente en la mira, resaltando la importancia de la prevención y la detección temprana.