Australia en vivo: Cancelan cientos de trenes en Brisbane por huelga; familias de víctimas del tiroteo en Bondi comparecerán

La falta de acuerdo en nuevas negociaciones laborales provoca recortes drásticos en el servicio ferroviario de Brisbane esta semana.

Recorte Masivo de Servicios de Tren en Brisbane

Esta semana, el sistema ferroviario de Brisbane sufrirá recortes significativos debido a acciones laborales de los trabajadores de Queensland Rail, quienes han decidido tomar medidas tras el estancamiento de las negociaciones para un nuevo acuerdo laboral.

Impacto en los Viajeros

Según informaron desde Queensland Rail, se espera que aproximadamente 300 servicios menos operen en la red del sudeste de Queensland a partir del martes, con un horario que se asemejará al de un sábado. Esto podría generar inconvenientes para los pasajeros, quienes deberán adaptarse a un sistema reducido.

Declaraciones del Sindicato

Peter Allen, secretario de la Unión de Ferrocarril, Tranvía y Autobús (RTBU), explicó en una entrevista con ABC News que las actuales acciones no son una huelga, sino restricciones laborales parciales que han sido anunciadas con antelación. Allen instó a los pasajeros a no desquitarse con el personal en las estaciones.

“Tenemos demandas serias. Buscamos un aumento salarial que se mantenga por encima de la inflación. Lo que nos están ofreciendo no es suficiente”, expresó Allen, quien también destacó la necesidad de abordar cuestiones críticas de seguridad laboral y condiciones justas para los trabajadores.

Respuesta de la Dirección de Queensland Rail

La directora ejecutiva de Queensland Rail, Kat Stapleton, manifestó su comprensión ante la frustración de los viajeros. “Compartimos su frustración y queremos que los sindicatos regresen a la mesa de negociaciones para discutir nuestras ofertas justas y razonables”, afirmó Stapleton.