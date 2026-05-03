Tragedia a Bordo: 3 Muertos por Posible Brote de Hantavirus en Crucero Argentino

Un alarmante brote de hantavirus ha sido reportado a bordo del crucero MV Hondius, que navegaba entre Argentina y Cabo Verde, con tres fatalidades confirmadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga el caso y coordina la respuesta sanitaria.

El crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia el 20 de marzo, se convirtió en el escenario de una crisis de salud pública. Apenas unas semanas antes de finalizar su recorrido, tres pasajeros han perdido la vida por un presunto brote de hantavirus, una enfermedad potencialmente mortal transmitida generalmente por roedores.

Detalles del Brote en Alta Mar

Hasta ahora, se ha confirmado un caso de hantavirus y existen cinco casos sospechosos que están siendo evaluados por las autoridades. La primera víctima fue un hombre de 70 años que presentó síntomas durante el viaje y falleció en el barco, mientras que su esposa, de 69 años, también se enfermó y murió en un hospital de Sudáfrica tras ser evacuada.

Acciones de las Autoridades Sanitaria

La OMS ha anunciado su colaboración con los operadores del barco y las autoridades de salud para facilitar la evacuación médica de otros pasajeros sintomáticos. Además, se realizan esfuerzos para evaluar y gestionar el riesgo para la salud pública entre aquellos que aún están a bordo del crucero.

Características del Crucero MV Hondius

El MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, es un crucero polar de 107,6 metros de largo que tiene capacidad para 170 pasajeros y cuenta con una tripulación compuesta por 57 personas, incluyendo médicos y guías.

Futuras Medidas

Tras el brote, las autoridades están considerando la posibilidad de someter a aislamiento a dos pasajeros más que presentan síntomas similares. El barco tenía planificado continuar su travesía hacia las Islas Canarias tras llegar a Cabo Verde.

Este incidente ha elevado las preocupaciones sobre la seguridad sanitaria en cruceros y la rápida propagación de enfermedades infecciosas cuando los pasajeros se encuentran en un entorno cerrado. Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras se coordina la atención médica necesaria para los afectados.